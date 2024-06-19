المدارس الجوية والتي تضمن مستقبل الطالب بشكل كبير ويتم التسجيل فيها بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية بدلا من التسجيل في الثانوية العامة كما تتبع تلك المدرسة نظام تعليمي معين ومطور ويكون على أعلى جودة وكفاءة عالية وتقدم عدد كبير من الخدمات المجانية للطلاب ولا يمكن التسجيل فيها إلا عند تحقيق كافة شروط المدرسة الثانوية الجوية 2024 بعد الإعدادية والتي تكون سهلة للغاية ويمكن توفرها دون تعب أو مجهود أو إهدار الكثير من الوقت.

شروط المدرسة الثانوية الجوية 2024 بعد الإعدادية

إليكم كافة شروط المدرسة الثانوية الجوية 2024 بعد الإعدادية التي يبحث عنها جميع الطلاب الراغبين في التقديم على تلك المدرسة، حيث أن الشروط تكون كما يلي:

يجب على الطالب أن يكون حامل للجنسية المصرية وأن يتراوح عمره ما بين سن 14 وحتى 17 سنة.

كذلك يجب ألا يقل الطول الخاص بالطالب عن 165 سم وأن يكون وزنه متوافق مع طوله.

أن يكون لدى الطالب لياقة بدنية وحصوله على الشهادة الإعدادية.

كذلك يجب أن يكون الطالب مقيم في نفس المحافظة التي توجد فيها المدرسة.

عدم تزوج الطالب عندما يقوم بتسجيل طلب التقديم وأن تكون المستندات المقدمة كاملة.

أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات وكذلك اجتيازه للفحص الطبي.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة الجوية

هناك بع الأوراق والمستندات المهمة التي يجب تقديمها عند التسجيل في المدرسة، حيث أنها تتلخص في الفقرات الآتية: