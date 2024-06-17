قد ظهرت النتيجة منذ فترة قليلة حيث أن النتائج كانت مبشرة للغاية ولا تستدعي للقلق أو التوتر، كذلك هناك بعض الطلاب وأولياء الأمور الذين لا يجدون الروابط التي تقوم بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر بوابة النتائج حيث أننا سوف نقوم بعرضه إلى جانب كتابة خطوات البحث عن النتيجة داخل الرابط، كذلك لا بعرف الطلاب وأولياء الأمور كيف يتم توزيع الدرجات للصف الثالث الاعدادي والطريقة التي تتبعها الوزارة في ذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر بوابة النتائج

سوف نقوم بعرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر بوابة النتائج الذي يبحث عنه الكثير والمضمون ولا يحمل أي فيروسات أو خطورة على الطالب، حيث أن النتيجة تكون كالتالي:

يتم الدخول على الموقع الخاص والرسمي بالأزهر الشريف.

بعد ذلك يتم البحث عن خيار خدمات الأزهر الشريف وعندما تظهر تلك الأيقونة يتم الضغط عليها على الفور.

سوف تظهر عدة خيارات في القائمة المنسدلة يتم من خلالها النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الاعدادي.

يتم الانتظار بعض الشيء حتى يتم الانتهاء من التحميل وتحديد منطقة الطالب ثم يتم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له ثم النقر على أيقونة الاستعلام.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

إليكم توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي الأزهري كي يتمكن الطلاب حساب درجاتهم، حيث أن التوزيعة الصحيحة تتلخص في الآتي: