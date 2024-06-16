عليكم بالصحة: أشهر الأكلات الأردنية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في الأردن هو مناسبة هامة، وخلالها يحتفل بها الناس بتحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة التقليدية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ الأردني، إليكم فيما يلي بعض أهم وأشهر الأكلات الأردنية التي تُحضّر وتُقدّم خلال عيد الأضحى في الأردن.

بعض أشهر الأكلات الأردنية في عيد الأضحى

المنسف: وهو الطبق الوطني في الأردن والأكثر شهرة خلال عيد الأضحى، حيث يُحضّر المنسف من لحم الضأن المطبوخ في لبن الجميد (لبن مجفف ومملح) ويُقدّم فوق الأرز ويُزيّن بالمكسرات مثل اللوز والصنوبر، كما يُعتبر المنسف رمزًا للضيافة الأردنية والكرم. المسخن: المسخن هو طبق تقليدي يتكون من الدجاج المشوي مع البصل والسماق والتوابل، ويُقدّم فوق خبز الطابون، كما يُعد المسخن من الأطباق الشهيرة والمحببة في الأردن. الكبسة: طبق شعبي في الأردن يُحضّر من الأرز المطبوخ مع التوابل ولحم الضأن أو الدجاج، ويُزين بالمكسرات والزبيب، ويُعتبر من الأطباق الرئيسية التي تُقدّم في الأعياد والمناسبات الخاصة. ورق العنب (اليالنجي).

ورق العنب المحشي بالأرز واللحم المفروم والتوابل، ويُطهى في مرق لذيذ، حيث يُعد هذا الطبق من الأطباق الشهيرة التي تُحضّر في عيد الأضحى.

الكبة: الكبة هي من الأكلات التقليدية الشهيرة في الأردن وتأتي بأشكال متعددة مثل:

كبة بالصينية: تُفرد طبقات من خليط اللحم والبرغل في صينية وتُحشى باللحم المفروم والصنوبر، ثم تُخبز في الفرن.

كبة مقلية: تُحشى باللحم المفروم والصنوبر وتُقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

الفتوش: سلطة شعبية تُحضّر من الخضروات المفرومة مثل الخيار، الطماطم، الفجل، البصل، والنعناع، ويُضاف إليه قطع الخبز المحمص. التبولة: التبولة هي سلطة شعبية تُحضّر من البرغل الممزوج بالبقدونس، الطماطم، البصل، والنعناع، وتتبل بزيت الزيتون وعصير الليمون. المجدرة: المجدرة هي طبق تقليدي يُحضّر من العدس والأرز المطبوخين مع البصل المقلي، كما تُقدّم المجدرة كطبق رئيسي أو جانبي وهي مغذية ولذيذة. المعجنات: تشمل المعجنات الأردنية مجموعة متنوعة من الفطائر المحشوة مثل:

فطاير الزعتر: فطائر محشوة بالزعتر وزيت الزيتون.

فطاير السبانخ: فطائر محشوة بالسبانخ والبصل والتوابل.

اللحم بعجين: عجين مغطى بطبقة من اللحم المفروم والبصل والطماطم والتوابل.

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