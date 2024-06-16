“خليك متميز عن الكل” واتساب بلس 2024: كل ما تحلم به من مميزات في تطبيق واحد!

بعد تحديث واتساب بلس الجديد تم إضافة الكثير من المزايا الرائعة التي يستفيد منها جميع المستخدمين، وأيضًا تجعل تجربة الاستخدام بالنسبة لهم أسهل وأفضل وأكثر خصوصية، حيث أن تطبيق واتساب يعتبر هو أشهر تطبيق دردشة على مستوى العالم، حيث حصد الملايين بل المليارات من التنزيلات، ولكن على الرغم من ذلك قد افتكر التطبيق لبعض الخصائص التي يعتبرها الكثير من المستخدمين هامة جدًا، لذلك جاء واتساب بلس ليعوض ذلك ويمنحك الكثير من المزايا وسوف نوضح لكم أهم المعلومات الخاصة بهذا التحديث خلال مقالنا.

تحديث واتساب بلس

يضم تحديث واتساب بلس باقة رائعة من المزايا التي جعلته من أبرز التطبيقات التي يرغب الكثيرون في تنزيلها على هواتفهم، ومن أبرز تلك المزايا ما يلي:

أولًا ميزة جدولة الرسائل والتي يمكن للمستخدم من خلالها جدولة الرسائل لوقت وتاريخ معين يتم تحديده من قبلك.

وأيضًا يمكن قطع الاتصال بالإنترنت عن تطبيق واتساب فقط.

كذلك يمكن إلغاء علامة صح الزرقاء، التي تتيح لك الخصوصية اللازمة طوال تواجدك داخل التطبيق.

بالإضافة إلى إلغاء علامة نشط الآن، التي تعمل بشكل أساسي على المحافظة على خصوصيتك، كما يمكنك إلغاء جاري تسجيل المقطع الصوتي وأيضًا جاري الكتابة.

والجدير بالذكر أنه تم إضافة ميزة جديدة وهي إمكانية الرد تلقائيًا على الرسائل إذا كنت مشغول ولا تستطيع الرد على جميع الرسائل.

من أهم مزايا التطبيق أيضًا هي إمكانية التغيير بين السمات، الأمر الذي يمكنك اختيار السمة التي تتناسب مع ذوقك.

عيوب تطبيق واتساب بلس

كما نعلم جميعًا أن لا شيء كامل 100% لذا فقد تجد بعض العيوب التي يمكن للبعض تقبلها ويمكن للبعض الآخر عدم تقبلها، وتتمثل تلك العيوب فيما يلي: