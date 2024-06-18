“من غير فيزا” سحب الفلوس من الـ ATM بسهولة وأمان دون الحاجة لبطاقتك

من المشاكل التي يواجهها البعض عند ماكينة الصراف الآلي عند سحب او استلام الرواتب هو تعطل ماكينة ATM حيث تسحب الآلة الفيزا بدلًا من إخراجها مما يترتب عليها الكثير من الأعطال فضلًا عن عدم التمكن من سحب الراتب والوقت الذي تأخذه الماكينة في الصيانة كل هذه الإجراءات تتسبب في المزيد من الإحباط وعليه فقد حرصت غالبية البنوك على تطوير خدماتها وحل المشاكل التي تواجه المواطنين وذلك من خلال سحب الأموال دون الحاجة لإدخال الكارت في الماكينة.

خدمة الواي فاي لسحب الراتب دون إدخال الفيزا

أصبحت التكنولوجيا مسيطرة على الكثير من الإجراءات الخدمية لذلك تم تحديث وتطوير بعض الخدمات لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين خاصة عند سحب الأموال نظرًا لكون الماكينة قد يحدث بها عطل وتسحب الكارت للداخل، لذلك ومن خلال التطور التكنولوجي تمكنت البنوك من إيجاد حل تكنولوجي متطور يساعد على حفظ الفيزا وذلك من خلال سحب الأموال عن طريق خدمة الواي فاي والتي يمكن الاعتماد عليها في أي صراف آلي دون إدخال البطاقة في الماكينة.

طريقة استخدام خدمة WiFi واي فاي

توجد بعض الخطوات التي يتم من خلالها سحب الأموال من خلال الواي فاي، وتتمثل الخطوات في الآتي: