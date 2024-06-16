صحتين: أشهر الأكلات الفلسطينية في عيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك هو مناسبة خاصة في فلسطين، يتم الاحتفال بها بتحضير العديد من الأطعمة التقليدية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ الفلسطيني، إليك بعض أشهر الأكلات الفلسطينية التي تُحضّر وتُقدّم خلال عيد الأضحى في فلسطين.

أشهر الأكلات الفلسطينية

المقلوبة: هي طبق فلسطيني تقليدي يتكون من طبقات من الأرز، والخضروات مثل الباذنجان أو القرنبيط، واللحم (غالبًا لحم الضأن أو الدجاج)، حيث يتم قلب الطبق قبل التقديم ليظهر بشكل قالب متماسك. المسخن: والمسخن هو طبق يُحضّر من الدجاج المشوي مع البصل والسماق والتوابل، ويُقدّم فوق خبز الطابون، كما يُعد المسخن من الأطباق الشهيرة والمحببة في فلسطين. المنسف: وهو طبق تقليدي يُحضّر من لحم الضأن المطبوخ مع اللبن الجميد والأرز، ويُزيّن بالمكسرات مثل اللوز والصنوبر، حيث يُعتبر المنسف من الأطباق الفاخرة التي تُحضّر في الأعياد والمناسبات الخاصة. المعجنات: تشمل المعجنات الفلسطينية مجموعة متنوعة من الفطائر المحشوة مثل:

فطاير الزعتر: فطائر محشوة بالزعتر وزيت الزيتون.

فطاير السبانخ: فطائر محشوة بالسبانخ والبصل والتوابل.

اللحم بعجين: عجين مغطى بطبقة من اللحم المفروم والبصل والطماطم والتوابل.

ورق العنب (الدولمة).

ورق العنب المحشي بالأرز واللحم المفروم والتوابل، ويُطهى في مرق لذيذ، حيث يُعد هذا الطبق من الأطباق الشهيرة التي تُحضّر في عيد الأضحى.

الكبة: وهي واحدة من الأكلات التقليدية الشهيرة في فلسطين وتأتي بأشكال متعددة مثل:

كبة مقلية: تُحشى باللحم المفروم والصنوبر وتُقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

كبة بالصينية: تُفرد طبقات من خليط اللحم والبرغل في صينية وتُحشى باللحم المفروم والصنوبر، ثم تُخبز في الفرن.

المجدرة: وهي طبق تقليدي يُحضّر من العدس والأرز المطبوخين مع البصل المقلي، كما تُقدّم المجدرة كطبق رئيسي أو جانبي وهي مغذية ولذيذة. الفتوش: هو سلطة شعبية تُحضّر من الخضروات المفرومة مثل الخيار، الطماطم، الفجل، البصل، والنعناع، ويُضاف إليه قطع الخبز المحمص، كما يُتبّل الفتوش بزيت الزيتون وعصير الليمون ودبس الرمان. التبولة: التبولة هي سلطة شعبية تُحضّر من البرغل الممزوج بالبقدونس، الطماطم، البصل، والنعناع، وتتبل بزيت الزيتون وعصير الليمون، هذا وتُقدّم التبولة كطبق جانبي منعش.

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