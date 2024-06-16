لا داعي للانتظار: رابط مباشر لنتائج التاسع 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

بعد انتهاء الامتحانات وبدء عمليات التصحيح ورصد الدرجات يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق بسبب انتظار نتيجة التاسع في سوريا خاصةً وأن هذه المرحلة تعتبر الفاصلة في حياة الطالب المهنية والعلمية لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن رابط رسمي مباشر يمكن من خلاله أن يتعرف الطالب على نتيجته بسهولة ويسر.

رابط نتائج التاسع في سوريا 2024

تم التأكيد على أن تصحيح أوراق الطلاب في الامتحانات التي أدوها تتم على قدم وساق، والتي من المقرر لها أن تأخذ وقتها الكافي حتى يتم رصد الدرجات بدقة ليأخذ كل طالب الدرجة التي يستحقها، وعليه فإن الوزارة قد أعلنت عن توفير رابط رسمي يساعد الطلاب على الاستعلام عن نتائجهم وفقًا للخطوات التالية:

يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية من هنا.

بعد ذلك يجب التحديد على خيار نتائج امتحانات الصف التاسع ثم تحديد الفصل الدراسي والعام.

التحديد على المحافظة التي يدرس بها الطالب ثم إدخال بياناته من بينها الاسم ورقم الاكتتاب.

الضغط على خيار عرض النتيجة ثم الانتظار حتى تظهر النتائج في جميع المواد الدراسية.

ما هو رقم الاكتتاب؟

رقم يتكون في العادة من مجموعة أرقام يتمكن الطالب من خلالها من معرفة نتيجته بشكل إلكتروني، وعليه فإن الوزارة أكدت على الطلاب وشددت على الاحتفاظ به للاطلاع على الدرجات فور ظهورها على الموقع الرسمي، كما نوهت على عدم مشاركة الرقم على المواقع الوهمية.

اختبارات الصف التاسع في سوريا 2024

خضع طلاب الصف التاسع بسوريا إلى اختبار إلزامي خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاءت مواد الامتحان على النحو التالي: