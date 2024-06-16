عشاق الكبده اتجمعوا.. حان وقت تحضيرها بأسهل طريقة وبدون أي تعب طعمها خطير أحلى من المطاعم!

تتساءل العديد من ربات المنازل عن أسهل طريقة لعمل الكبده البلدى على طريقة المطاعم، حيث تعد الكبدة البلدي من أشهر الوصفات المصرية التي تمتلك شعبية كبيرة جدًا، كما أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ونظرًا لأهمية هذه الوصفة وتوفيرها الكثير من الفوائد قد خصصنا هذه المقالة لعرض طريقة تحضيرها بالتفصيل وعلى حسب الأصول الخاصة بالمطبخ المصري.

أسرع طريقة لعمل الكبده البلدى على طريقة المطاعم

سوف نذكر لكم أسهل طريقة لعمل الكبده البلدى على طريقة المطاعم، ولكن قبل ذلك يجب أن هذه الوصفة تشتهر كثيرًا في مصر كما أن هناك العديد من المطاعم التي تم افتتاحها خصيصًا لإعداد هذه الوجبة، حتى تتمكنِ من صنعها كالمطاعم يجب متابعة التالي:

المكونات

كي تتمكنِ من صنع هذه الوصفة يجب تحضير المكونات التالية:

شرائح كبدة بلدي بكمية تناسب عدد أفراد أسرتك.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

فلفل رومي ألوان مقطع.

ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود وملح.

ملعقتين كبيرتين من السمنة أو الزيت.

فلفل حار إذا كنت تريدها حارة ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

تتمثل خطوات صنع هذه الأكلة الشهية في الخطوات الآتية: