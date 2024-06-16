بالصحة والراحة: أشهر الأكلات المغربية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في المغرب هو مناسبة خاصة يتم الاحتفال بها بتحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة التقليدية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ المغربي، إليك بعض أشهر الأكلات المغربية التي تُحضّر وتُقدّم خلال عيد الأضحى في المملكة المغربية.

تعرف على أشهر الأكلات المغربية

الطاجين: حيث يعد الطاجين هو واحد من الأطباق الرئيسية في المطبخ المغربي، ويُحضّر بأنواع مختلفة:

طاجين باللحم والخضروات: يُحضّر بلحم الضأن أو العجل مع الخضروات المتنوعة مثل البطاطس والجزر والبازلاء، مضافًا إليه التوابل المغربية مثل الزعفران والزنجبيل.

طاجين بالبرقوق: لحم الضأن يُطهى مع البرقوق المجفف والتوابل الحلوة مثل القرفة والعسل، ويُقدّم مع اللوز المحمص.

الكسكسي: وهو الطبق الوطني في المغرب ويُحضّر عادةً بلحم الضأن خلال عيد الأضحى، كما يُطهى الكسكسي على البخار ويُقدّم مع مرق اللحم والخضروات مثل الجزر، الكوسة، والقرع، بالإضافة إلى الحمص والتوابل المغربية الخاصة. المروزية: المروزية هو طبق تقليدي يُحضّر من لحم الضأن المطهو ببطء مع الزبيب والتوابل الحلوة مثل القرفة والزعفران والعسل، كما يُعد هذا الطبق من الأطباق الفاخرة التي تُحضّر في عيد الأضحى. المشوي: وهو لحم الضأن المشوي على الفحم، ويُعتبر من الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تتبيل اللحم بالملح، الفلفل، والبهارات الأخرى، ويُقدّم مع الخبز والسلطات المغربية التقليدية. البسطيلة: هي فطيرة مغربية تقليدية تُحضّر من عجينة الورقة المحشوة بالدجاج واللوز المطحون والتوابل الحلوة مثل القرفة والسكر، تُخبز البسطيلة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

المحنشة: هي نوع من الحلويات المغربية التقليدية التي تُحضّر من عجينة الورقة المحشوة باللوز المطحون وماء الزهر، وتُلف على شكل حلزوني وتُخبز حتى تصبح ذهبية. التفاية: التفاية هو طبق يُحضّر من لحم الضأن المطهو مع البصل المكرمل والزبيب والتوابل الحلوة مثل القرفة والزعفران، حيث يُقدّم التفاية عادةً مع الكسكس.

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