حدثها بالجديد.. تردد قنوات الاطفال بعد أخــر تعديلات فيها لتستمع الي أجمل اغاني وبرامج العيال

لقد وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير عن تردد قنوات الاطفال خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب عدد كبير من الأمهات و الآباء إسعاد أبنائهم بمشاهدة الافلام الكرتونية والأناشيد المسلية خلال هذه الأيام، ولم نجد أفضل من قناة طيور الجنة وقناة وناسة وأيضا قناة كرتون نتورك بالعربية حتى نقوم بالتحدث عنهم، وعرض تفاصيل الترددات الخاصة بهم، وهذا ما سنقوم بشرحه لكم خلال تفاصيل هذا المقال.

تردد قنوات الاطفال

هناك مجموعة من تردد قنوات الاطفال التي يجب الحديث عنها، وذلك لأن هذه القنوات تعتبر من أفضل القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال على الاطلاق، حيث تعرض محتوى مميز وآمن على الأطفال، يأمن الآباء والأمهات لمشاهدة أبنائهم لها، كما تقوم أيضا بعرض هذا المحتوى بطريقة مجانية وبدون أي اشتراكات، وبأفضل جودة للصوت والصورة، وهذا ما جعل البحث يتكاثف على هذه القنوات.

تردد قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة الأشهر بين قنوات الاطفال، حيص تتصدر قائمة تردد قنوات الاطفال التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، ويكون تردد هذه القناة بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة

اذا أردنا الحديث عن تردد قنوات الاطفال، فلابد أن تكون قناة طيور الجنة واحدة من هذه القنوات، وذلك لما تعرضه من محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، ويكون ترددها الجديد على النايل سات بالشكل التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة كرتون نتورك

أما بالنسبة لقناة كرتون نتورك بالعربية فتجدر الإشارة اليها أيضا أنها من أفضل قنوات الأطفال والتي تعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية التي ينجدب إليها الصغار والكبار، ويكون تردد هذه القناة بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط

من القنوات الشهيرة أيضا بين قنوات الاطفال هي قناة بطوط، والتي تتناسب مع الأطفال الصغار حتى سن 7 سنوات، وترددها الجديد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11494.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

تردد قناة توم وجيري

إذا كنا بصدد الحديث عن تردد قنوات الأطفال، فلابد من ذكر قناة توم وجيري التي تحتوي على الافلام الكرتونية المضحكة بين القط والفأر، ويكون التردد الجديد لهذه القناة على النحو التالي: