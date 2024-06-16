نبغي ناكل كبسه | استقبل تردد قناة وناسة Wannasah TV للأطفال لأغاني متواصلة 24 ساعة بجودة HD

استقبل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024، حيث دائما ماتشهد قناة وناسة اهتماما كبيرا من مختلف الأعمار في كل المنازل حيث يبحث الكثيرون عن ترددها على مختلف الأقمار الصناعية سواء عرب سات أو نايل سات نظرا لشهرتها والمحتوى المتميز الذي تقدمه، حيث تعتبر القناة الأفضل في الوطن العربي بالكامل، فهي تعرض برامج كرتونية مميزة للأطفال من جميع الفئات العمرية المختلفة ويحبها الآباء لأبنائهم.

تردد قناة وناسة Wannasah TV الجديد 2024

يبحث العديد من الآباء والوالدات عن التردد الصحيح للقناة وناسة وذلك ليتمكن أطفالهم من مشاهدتها والاستفادة منها في التعلم والتطور وغيرها من الفوائد الأخرى وفيما يلي تردد قناة وناسة:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

في البدايه اضغط على زر القائمة في الريموت التلفزيون الخاص بك ثم انتقل إلى قائمة الترددات، ثم أدخل التردد المطلوب للقناة (نايل سات أو عرب سات)، وتأكد من إعداد جهاز الاستقبال على القمر الصناعي المناسب، ثم أدخل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب، ثم أخيرا اضغط على زر البحث وستنزل القناة على التلفزيون الخاص بكم، وبعدها سيستمتع أطفالك بساعات طويلة طوال اليوم من المرح والتعلم لمختلف المهارات بفضل برامجها المتنوعة ومحتواها الهادف، كما أنه ستصبح وناسة رفيقا لا يستغنى عنه لأطفالك في رحلتهم للتعلم والاكتشاف المهارات المختلفة.