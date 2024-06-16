أحلى أغاني البيبي في العيد..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة القناة

يحلم الأطفال في نهاية العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية بقضاء إجازة ممتعة ومسلية، وهذا ما جعل الآباء والأمهات يبحثون بكثرة عن تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وذلك لأن هذه القناة تحظى بعدد كبير جدًا من المتابعين والمعجبين في كافة أنحاء العالم العربي، كما أن قناة طيور الجنة تميزت وتفوقت بشكل كبير على العديد من القنوات المختصة بعرض محتوى الأطفال، وهناك الكثير من الأشخاص الراغبين في تثبيتها ليتمكن أطفالهم من الاستمتاع بمتابعة الأناشيد والأغاني الترفيهية التي تقدمها القناة.

استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

طيور الجنة من القنوات المعروفة بشكل كبير في عالم الأطفال، فهي من القنوات التي يتابعها ملايين الأطفال من كافة البلدان العربية، وذلك لأن محتواها يقدم العديد من المعلومات المفيدة للأطفال، حيث يتعلم الطفل من هذه القناة الحروف والأرقام والحساب والسور القرآنية القصيرة والأحاديث النبوية الشريفة، وهذا ما جعل الأهل يرغبون في أن يقضي أطفالهم الإجازة الصيفية برفقة قناة طيور الجنة التي تقدم محتوى تعليمي بأسلوب ترفيهي ممتع، وفي السطور القادمة نذكر لكم تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات:

ما هو تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة على التلفاز