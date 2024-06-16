مغامرات جديدة مضحكة جداً..تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحلى كرتون 2024

ياسمين السيد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
مغامرات جديدة مضحكة جداً..تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحلى كرتون 2024

قناة توم وجيري من القنوات الناجحة والمشهورة بشكل كبير في عالم محتوى الأطفال، وذلك لأن برامجها ومسلسلاتها حصرية ومميزة يبحث عنها عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي، ومن أهم ما يميز هذه القناة هو عرضها للمسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة أجمل وأحدث الحلقات الكوميدية والمشوقة من هذا المسلسل وبأفضل جودة، ونالت قناة توم وجيري نسبة مشاهدات عالية من مختلف البلدان العربية، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية.

حدث الآن تردد توم وجيري الجديدة لطفلك 2024

تعمل قناة توم وجيري بشكل مستمر على تحديث بيانات التردد الخاص بها، وذلك لأنها تعرض محتواها بجودة عالية دون أية مشاكل في البث مثل التشويش أو الانقطاع المفاجئ، كما أن هذه القناة المميزة لا تعرض فواصل إعلانية كثيرة تؤثر بشكل سلبي على تجربة مشاهدة الأطفال للقناة مما يجعلهم يشعرون بالضجر والملل، ونذكر لكم بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري في السطور التالية:

أضبط تردد قناة توم وجيري على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 12149.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة القناة: SD.

ما هو تردد قناة توم وجيري على عرب سات

كذلك الأمر بالنسبة لمتابعي قناة توم وجيري المميزة على قمر عرب سات، حيث يجب إدخال بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري، وهي كالتالي:

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • تردد القناة: 11315.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة القناة:SD.
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معلومات الكاتب
ياسمين السيد

تعليقات

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هترجعي شابة بكولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض وهيخفي الخطوط وهيقاوم ويزيل التجاعيد
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