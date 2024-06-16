“Update PUBG MOBILE 3.3“ تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 الجديد || وشحن 15.000 شدة مجانية مضمونة 100% بدون حظر الحساب

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 والذي من المقرر أن يشهد عدد كبير من التحسينات والإضافات التي سوف تنال إعجاب المستخدمين، لعبة ببجي هي واحدة من الألعاب التي حازت على شعبية كبيرة ويلعبها ملايين الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار وهذا بسبب أجواء الإثارة والمغامرة التي يعيشها اللاعب أثناء اللعب.

تحديث ببجي موبايل 3.3

تم إطلاق تحديث ببجي موبايل 3.3 والذي يمكنك الحصول عليه من خلال الأجهزة المختلفة وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أولا قم بالدخول على متجر التطبيقات. ثانيا في محرك البحث يرجى كتابة اسم اللعبة. ثالثا انقر على أيقونة وانتظر بضع ثواني. رابعا بمجرد أن يتم الانتهاء من التحديث قم بفتح تطبيق اللعبة حتى تحصل على التحديثات بنجاح.

اضافات تحديث ببجي موبايل 3.3

شهد تحديث ببجي موبايل 3.3 العديد من الإضافات المميزة وهي:

تم إضافة خريطة جديدة والتي تضم مجموعة من التضاريس المختلفة بالإضافة إلى أنه يوجد بها أماكن جديدة للهبوط، ويجب العلم أنه تم تصميمها بدقة

عالية وذلك حتى تكون أكثر واقعية.

إضافة عدد من الأسلحة الجديدة والفائقة حيث أنها تساعد اللاعب في الفوز.

تم العمل على تحسين الرسومات داخل اللعبة.

قام التحديث الجديد بحل جميع المشاكل التي كانت تواجه اللاعبين.

تحسين لوحة التحكم وذلك لتكون أسهل استخداما عند اللعب.

موعد إصدار تحديث ببجي موبايل 3.3

وفقا لما نقلته بعض المصادر أنه من المقرر إصدار تحديث ببجي موبايل 3.3 يوم 13 من يوليو 2024.