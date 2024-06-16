تحديث واتساب عمر الذهبي بصورة حصرية (ابتديت جـــامد).. فرصتك تستمع بالمزايا كلها قبل الكل

تحديث واتساب عمر الذهبي يقدم مجموعة واسعة من الميزات، منها التفاعل مع رسائل الآخرين باستخدام رموز تعبيرية متنوعة مثل “أحببتها” و”أغضبتني”، بالإضافة إلى إمكانية التعبير بالإعجاب بالضغط المزدوج على الرسالة، يوفر التطبيق خاصية التأكيد قبل نشر الحالات، مع القدرة على تحديد من يمكنه التواصل مع المستخدم، كما يمكن إرسال أرقام هواتف دون كشف معلومات الاتصال، ودعم المجموعات لضمان وصول الرسائل بسهولة، كما يمكن للمستخدمين سماع المقاطع الصوتية في الخلفية واستخدام الملصقات بسهولة، وهناك الكثير من المميزات يمكنك تحميلها في حال امتلاك التطبيق.

تحديث واتساب عمر الذهبي

هناك بعض المزايا الغير موجودة في نسخة المصنوعة من مارك صاحب شركة ميتا، والتي استاطاع الواتس المعدل ان يتفوق عليه فيها، حيث أن تحديث واتساب عمر الذهبي يتمتع بعدة مميزات منها:

التفاعل مع رسائل الآخرين عبر موجات مختلفة كـ “أحببتها” و”أغضبتني”، والتعبير بإعجاب بالضغط مرتين على الرسالة.

التأكيد على المستخدم قبل نشر الحالات، مع إمكانية ضبط إعدادات التواصل لتحديد من يمكنه الاتصال به.

إرسال أرقام هواتف دون كشف معلومات الاتصال.

دعم المجموعات وسهولة إرسال الرسائل إليها مع ضمان وصولها.

سماع المقاطع الصوتية في الخلفية، واستخدام الملصقات ومبادلتها بسهولة.

تلقي تنبيهات عند تغيير جهات الاتصال لصورة ملفهم.

إخفاء المحادثات بشكل ذاتي لحمايتها.

ميزة الترجمة المباشرة في المحادثات دون الحاجة لبرامج خارجية.

تحسين وضع الليل، وإمكانية تفعيله بسلاسة.

رفع حالات طويلة والقص والتقطيع داخل التطبيق.

تنظيف بيانات التطبيق بسهولة وتغيير شكل الاستوديوهات.

تغيير الصوت عند تسجيل مقاطع صوتية.

حذف الملصقات والإيموجي التي تم تحميلها، وإرسال إشعارات عند رؤية الأصدقاء للحالات.

الخصوصية في الجولد

إمكانية إرسال رسائل جماعية للمجموعات من الصعب ان تحصل عليه من الواتس العادي، والتي تتيح للمستخدمين التجمع في محادثة واحدة لتبادل الرسائل والملفات والوسائط،يمكن إنشاء مجموعات للأصدقاء أو العمل أو زملاء الدراسة بسهولة، تحديث واتساب عمر الذهبي يسمح بإرسال رسالة واحدة لعدة أشخاص عبر ميزة الرسائل الجماعية، كما يحتوي التطبيق على ميزات إضافية مثل الكتابة المخفية وإخفاء علامات القراءة باللون الأزرق. يمكنك تشغيل حسابين واتساب على نفس الجهاز واستخدام كلمة مرور لقفل المحادثات. يتم تحديث التطبيق بانتظام ليشمل أحدث الميزات