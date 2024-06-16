صحتين وعافية: أهم وأشهر الأكلات اللبنانية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في لبنان هو مناسبة هامة يتم الاحتفال بها بتحضير العديد من الأطعمة التقليدية الشهية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ اللبناني، إليكم ومن خلال المقال الحالي بعض أشهر الأكلات اللبنانية التي تُقدّم في لبنان خلال عيد الأضحى.

بعض أشهر الأكلات اللبنانية التي تقدم في العيد

المشاوي: وتعد المشاوي هي من الأكلات الرئيسية في عيد الأضحى، حيث يتم تحضير اللحم (عادةً لحم الضأن أو لحم العجل) بتتبيله بالملح والفلفل والتوابل ثم يُشوى على الفحم، كما تشمل المشاوي الكباب والكفتة والشيش طاووق. الكبة اللبنانية: الكبة هي واحدة من الأكلات التقليدية الشهيرة في لبنان وتأتي بأشكال متعددة مثل:

كبة نية: لحم ضأن مفروم ناعم ممزوج بالبرغل والبصل والبهارات، يتم تقديمها نيئة.

كبة بالصينية: تُفرد طبقات من خليط اللحم والبرغل في صينية وتُحشى باللحم المفروم والصنوبر، ثم تُخبز في الفرن.

كبة مقلية: تُحشى الكبة باللحم المفروم والصنوبر وتُقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ورق العنب (اليبرق).

ورق العنب المحشي بالأرز واللحم المفروم والتوابل، ويُطهى في مرق لذيذ، كما يُعد هذا الطبق من الأطباق الشهيرة التي تُحضّر في عيد الأضحى.

التبولة: والتبولة هي سلطة شعبية تُحضّر من البرغل الممزوج بالبقدونس، الطماطم، البصل، والنعناع، وتتبل بزيت الزيتون وعصير الليمون، تُقدّم التبولة كطبق جانبي منعش. الفتوش: هو نوع آخر من السلطة الشعبية، يُحضّر من الخضروات المفرومة مثل الخيار، الطماطم، الفجل، البصل، والنعناع، ويُضاف إليه قطع الخبز المحمص، كما يُتبّل الفتوش بزيت الزيتون وعصير الليمون ودبس الرمان. المجدرة: والمجدرة هي طبق تقليدي يُحضّر من العدس والأرز المطبوخين مع البصل المقلي، تُقدّم المجدرة كطبق رئيسي أو جانبي وهي مغذية ولذيذة. المنسف اللبناني: يُحضّر من الأرز ولحم الضأن المطبوخ مع اللبن والتوابل، ويُزيّن بالمكسرات، كما يُعتبر المنسف من الأطباق الفاخرة التي تُقدّم في المناسبات الخاصة. الشاورما: هي لحم متبل (عادة لحم الضأن أو الدجاج) يُشوى على سيخ دوار ثم يُقطع إلى شرائح رقيقة ويُقدّم مع الطحينة أو الثوم والخبز العربي.

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