“خطوة بخطوة”.. طريقة عمل كباب الحلة بكل أسرارها لعيد الأضحى

في قدوم عيد الأضحى المبارك، يزداد شوق الجميع لتذوق الأطباق التقليدية المميزة التي تكتسي العائلات والمجتمعات العربية بها، واحد من أبرز هذه الأطباق هو كباب الحلة، وهو من الأطباق المفضلة لدى الصغار والكبار على حد سواء، ويتميز هذا الطبق بسهولة إعداده في منازلنا خلال أيام العيد المباركة، حيث يمكننا تحضيره ونحن محاطون بأفراد عائلتنا وفي ما يلي، سنقدم لكم طريقة إعداد كباب الحلة بنكهة وطعم لا ُتنسى.

طريقة عمل كباب الحلة في البيت

كباب الحلة هي وجبة شهية ومشبعة تتميز بسهولة إعدادها في المنزل، حيث تعتمد على مكونات اقتصادية متوفرة في معظم المطابخ العربية والمصرية وهذه الوصفة المنزلية لكباب الحلة تجمع بين البساطة والنكهة اللذيذة.

المكونات:

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات

2 بصلة متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملعقة صغيرة ملح

فلفل أخضر حسب الرغبة

قليل من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة بهارات الكباب

طريقة التحضير:

سخني الزيت في وعاء على النار وأضيفي البصل. قلبي حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي. أضيفي قطع اللحم والفلفل الأخضر وقلبي المكونات معًا. تبّلي اللحم بالملح والفلفل الأسود وبهارات الكباب وقلبي جيدًا حتى تتجانس النكهات. أضيفي كمية مناسبة من الماء المغلي واترك الكباب على النار مع التقليب المستمر حتى ينضج. قدمي كباب الحلة ساخنًا مع الخبز والقليل من السلطة وصوص المفضل لديك.

أسرار عمل كباب الحلة اللذيذ في المنزل

عند إعداد وصفة كباب الحلة المميزة في المنزل، وهناك بعض الأسرار والنصائح التي ستضمن لك نجاح الطبق وحصولك على نكهة راقية وطعم لا ُينسى.