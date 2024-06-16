عليكم بالعافية: أشهر أكلات الكويت في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في الكويت هو مناسبة خاصة تتسم بتحضير العديد من الأطعمة التقليدية الشهية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ الكويتي، إليك بعض أشهر تلك الأكلات التي تُقدّم في الكويت خلال عيد الأضحى المبارك.

أهم أكلات الكويت في عيد الأضحى المبارك

المجبوس: المجبوس هو الطبق الوطني في الكويت ويُحضّر عادةً بلحم الضأن أو الدجاج، يُطهى الأرز مع التوابل الخليجية مثل الزعفران، الهيل، والقرفة، ويُقدّم مع اللحم المطبوخ والمكسرات والزبيب، هذا ويُعد المجبوس من الأطباق الرئيسية التي تُحضّر في عيد الأضحى.

المموش: وهو طبق تقليدي يُحضّر من الأرز المطبوخ مع العدس والتوابل والبصل، كما يُمكن إضافة اللحم أو الدجاج للحصول على نكهة أغنى، حيث يُقدّم المموش كطبق رئيسي شهي. الهريس: ويعد الهريس هو طبق تقليدي يُحضّر من القمح واللحم المطبوخين ببطء حتى يتكون خليط كريمي، كما يُعد الهريس من الأطباق المحببة في الأعياد والمناسبات الخاصة في الكويت. المرقوقة: هي طبق يُحضّر من قطع عجين صغيرة تُطهى مع اللحم والخضروات في مرق متبل، هذا ويُعد هذا الطبق من الأكلات التقليدية التي تُقدّم في الأعياد. الزربيان: وطبق الزربيان في الكويت هو نوع من الأرز البرياني يُحضّر مع اللحم والتوابل، ويُطهى ببطء حتى يتشرب الأرز نكهات اللحم والتوابل، يُعد الزربيان من الأطباق الفاخرة التي تُقدّم في المناسبات الخاصة.

المرقوق: وهو طبق يُحضّر من لحم الضأن المطبوخ مع الخضروات والعجين في مرق غني بالتوابل، حيث يُقدّم هذا الطبق كوجبة رئيسية مغذية. المطبق: ويعد المطبق نوع من الفطائر المحشوة باللحم المفروم، البصل، والتوابل، ويُقلى المطبق في الزيت حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا، يُعد المطبق من المقبلات الشهية التي تُقدّم في عيد الأضحى.

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