أكلات العيد....طريقة عمل الفتة بالخل والثوم بطعم رهيب علي اصولها بطريقة أجدادنا

تعد الفتة المصرية واحدةً من أشهر وأبرز الأطباق الرئيسية في المطبخ المصري، فهذا الطبق الفريد المذاق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث والهوية الغذائية للشعب المصري، فقد ابتكرته جداتنا وأصبحت من الأكلات الأساسية على مائدة المصريين، سواء في المناسبات الكبيرة كالاحتفال بالمواليد الجدد أو خلال شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك، وما يميز الفتة هو تنوع طرق تحضيرها، ولكن تبقى الفتة بالخل والثوم هي الأكلة المصرية الأصيلة التي ارتبطت بشكل وثيق باللحوم فلا يمكن عمل الفتة إلا بإضافة شوربة اللحمة الضانية أو الموزة أو البتلو أو أي نوع آخر من اللحوم وتتكون الفتة من مزيج من الأرز والخبز المحمص مع صلصة الطماطم والخل والثوم، مما يمنحها طعمًا أصيلًا ومميزًا.

طريقة عمل فتة الخل والثوم

مكونات الفتة بالخل والثوم:

كوب ونصف من الأرز المصري

معلقتين كبيرة من صلصة الطماطم

شوربة لحم (حسب الرغبة)

لتر من عصير الطماطم

معلقتين كبيرة من الثوم المفروم

زيت وسمن

ملعقة كبيرة من الخل

كيلو من اللحم البقري أو الضاني

بصلة صغيرة

حبة من الحبهان

حبة من المستكة

ورقة لورا

ملح وفلفل أسود

عيش بلدي ناشف محمص ومقطع صغير

طريقة التحضير: