أكلات العيد....طريقة عمل الفتة بالخل والثوم بطعم رهيب علي اصولها بطريقة أجدادنا

تعد الفتة المصرية واحدةً من أشهر وأبرز الأطباق الرئيسية في المطبخ المصري، فهذا الطبق الفريد المذاق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث والهوية الغذائية للشعب المصري، فقد ابتكرته جداتنا وأصبحت من الأكلات الأساسية على مائدة المصريين، سواء في المناسبات الكبيرة كالاحتفال بالمواليد الجدد أو خلال شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك، وما يميز الفتة هو تنوع طرق تحضيرها، ولكن تبقى الفتة بالخل والثوم هي الأكلة المصرية الأصيلة التي ارتبطت بشكل وثيق باللحوم فلا يمكن عمل الفتة إلا بإضافة شوربة اللحمة الضانية أو الموزة أو البتلو أو أي نوع آخر من اللحوم وتتكون الفتة من مزيج من الأرز والخبز المحمص مع صلصة الطماطم والخل والثوم، مما يمنحها طعمًا أصيلًا ومميزًا.
طريقة عمل فتة الخل والثوم
مكونات الفتة بالخل والثوم:
- كوب ونصف من الأرز المصري
- معلقتين كبيرة من صلصة الطماطم
- شوربة لحم (حسب الرغبة)
- لتر من عصير الطماطم
- معلقتين كبيرة من الثوم المفروم
- زيت وسمن
- ملعقة كبيرة من الخل
- كيلو من اللحم البقري أو الضاني
- بصلة صغيرة
- حبة من الحبهان
- حبة من المستكة
- ورقة لورا
- ملح وفلفل أسود
- عيش بلدي ناشف محمص ومقطع صغير
طريقة التحضير:
- في قدر، ضع ملعقة صغيرة من السمن ثم أضف المستكة وقلب حتى تذوب، ثم أضف الماء واتركه ليغلي.
- أضف ورق اللورا، والحبهان، والبصل، والملح، والفلفل الأسود.
- ضع اللحم المقطع في الماء المغلي مع نصف ملعقة صغيرة سكر واترك على نار عالية لمدة 20 دقيقة.
- اطبخ اللحم على نار هادئة حتى ينضج.
- ثم اغسل الأرز وصفيه.
- في وعاء كبير على نار متوسطة، أضف السمن والزيت واتركهما ليسخنا.
- ضع الأرز في القدر وقلبه لمدة 3 دقائق.
- أضف 2 كوب من شوربة اللحم الساخنة واتركه ليغلي لمدة 4 دقائق.
- اترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج.
- في قدر آخر، أذب السمن على نار متوسطة، ثم أضف الثوم المفروم وقلّه حتى يصبح ذهبي اللون.
- أضف الخل وعصير الطماطم والصلصة وقلب جيدًا.
- أضف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والكمون والزعتر واتركه على نار هادئة حتى يصبح بقوام ثقيل قليلاً.
- حمّص العيش البلدي في الفرن أو اقليه في الزيت.
- لتجميع الفتة، ضع طبقة من الأرز في طبق التقديم، ثم وزّع قطع العيش المحمص فوقه.
- ثم اسكب الصلصة على العيش والأرز.
- ضع طبقة أخرى من الأرز.
- وزع قطع اللحم المسلوق والمحمر في السمن على الأرز.
- زين الفتة بالبقدونس وقدم صوص إضافي وشوربة ساخنة بجوار الفتة.