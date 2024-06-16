“الفار بيخطط يهرب تاني”.. اضبط الآن تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry الجديد 2024 لمتابعة مطاردات القط والفار طوال اليوم

تعتبر مجموعة حلقات الكرتون الشهير توم وجيري من أكثر الأفلام الكرتونية التي يعشقها الأطفال والكبار أيضا، يمكن الاستمتاع بها بشكل متواصل بدون انقطاع وذلك من خلال قناة توم وجيري والتي يبحث عن التردد الخاص بها الكثير من محبي الاستمتاع بمشاهدة محاولات الفأر جيري المستمرة في الهروب من القط توم.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن الاستماع بمشاهدة حلقات توم وجيري بشكل مستمر طوال اليوم على قناة توم وجيري الجديدة والتي تعمل على تقديم باقة كبيرة ومتنوعة من أفلام الكرتون وأغاني الأطفال التي يحبونها، علاوة على ذلك فهي تساهم بشكل كبير في تعليم الأطفال الكثير من المهارات والمعلومات بشكل يتناسب مع القدرات العقلية لسن الأطفال.

فقد جاء التردد الخاص بالقناة كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة على جهاز الريسيفر بسهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: