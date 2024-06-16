دايمة: أشهر الأكلات السورية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك هو مناسبة خاصة في سوريا، ويتميز بتحضير العديد من الأطعمة التقليدية الشهية التي تعكس ثراء وتنوع المطبخ السوري، إليك بعض أشهر الأكلات التي تُقدّم في سوريا خلال عيد الأضحى المبارك.

بعض أشهر الأكلات السورية في عيد الأضحى.. دايمة بالخير

الكبب: الكبب السورية هي واحدة من الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى، وتأتي بأشكال متعددة مثل:

كبة مشوية: تُحضّر من اللحم المفروم والبرغل، وتُحشى باللحم والصنوبر ثم تُشوى على الفحم.

كبة مقلية: تُحشى باللحم المفروم والبصل والصنوبر، وتُقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

كبة بالصينية: تُفرد طبقات من خليط اللحم والبرغل في صينية، وتُحشى باللحم المفروم ثم تُخبز في الفرن.

المنسف: والمنسف هو طبق تقليدي يُحضّر بلحم الضأن المطبوخ ببطء مع اللبن الزبادي أو اللبن الجميد، ويُقدّم فوق طبقة من الأرز والمزين بالمكسرات والصنوبر. الشاكرية: الشاكرية هو طبق يُحضّر من قطع اللحم المطبوخة في صلصة اللبن الزبادي والثوم والنعناع، ويُقدّم مع الأرز الأبيض. محشي: المحشي هو طبق يتكون من خضروات محشوة مثل الكوسا، الفلفل، الباذنجان، وورق العنب، حيث يتم حشو الخضروات بخليط من الأرز واللحم المفروم والتوابل، ثم تُطهى في صلصة الطماطم. المقلوبة: وهي طبق تقليدي يتكون من طبقات من الأرز، الباذنجان المقلي، اللحم أو الدجاج، والتوابل، ويتم طهى المكونات معًا ثم تُقلب قبل التقديم لتكون شكل قالب متماسك.

الفريكة: الفريكة هي نوع من الحبوب المدخنة تُطهى مع لحم الضأن أو الدجاج والخضروات، كما تُقدّم الفريكة كطبق رئيسي شهي. اليالنجي: هو نوع من ورق العنب المحشو بالأرز والخضروات والأعشاب، ويُقدّم باردًا كنوع من المقبلات. الشيشبرك: الشيشبرك هو طبق تقليدي يُحضّر من قطع صغيرة من العجين المحشوة باللحم المفروم والبصل، تُطهى في لبن الزبادي وتُقدّم مع الأرز أو الخبز. الفطائر والمعجنات: وتشمل المعجنات السورية العديد من الأنواع مثل:

السبانخ: فطائر محشوة بالسبانخ والبصل والتوابل.

اللحم بعجين: عجين مغطى بطبقة من اللحم المفروم والبصل والطماطم والتوابل.

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