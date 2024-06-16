لإنتعاش في الصيف..طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع مثل الكافيهات وبدون مرارة بطعم لذيذ ومنعش

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث الجميع عن وسائل لإنعاش أجسامهم وتجديد نشاطهم، وتبرز المشروبات المثلجة كخيار مفضل لما تقدمه من تغذية وانتعاش للجسم، فهناك العديد من المشروبات الصحية والشهيرة التي تحقق هذا الغرض، وفي مقدمتها عصير الليمون بالنعناع ويعد عصير الليمون بالنعناع من أفضل المشروبات الصيفية لما يحتويه من فوائد عديدة، فهو قادر على تهدئة الأعصاب والتقليل من التوتر، كما أنه يوفر للجسم الانتعاش المطلوب في الأيام الحارة وما يميز هذا المشروب هو سهولة إعداده في المنزل دون تكاليف باهظة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للجميع خلال فصل الصيف

طريقة عصير الليمون بالنعناع المنعيش في الصيف

طريقة بسيطة وسريعة لإعداد عصير الليمون بالنعناع الرائع في المنزل:

المكونات:

4 حبات ليمون طازجة

10-15 أوراق نعناع خضراء

1/2 كوب حليب

1/2 كوب سكر

ماء بارد

مكعبات ثلج

الخطوات:

اغسل الليمون وقشّره وقطع الليمون إلى أرباع. في وعاء الخلاط، ضع الليمون المقشور والنعناع والسكر والماء البارد واخلط المكونات جيدًا حتى يذوب السكر. صفي المزيج عبر منخل ناعم للتخلص من البذور والقشور. أعد المزيج إلى وعاء الخلاط، ثم أضف الحليب واستمر في الخلط حتى يصبح المزيج ناعمًا وملمسه كريمي. أضف مكعبات الثلج وخلط المزيج مرة أخرى. صب العصير في كؤوس مع إضافة أوراق النعناع الطازجة والشرائح الليمون كتزيين.

طريقة أخري عصير الليمون بالنعناع واللبن

المكونات

5 حبات ليمون

4 أكواب ماء

ربع كوب أوراق نعناع

ملعقة كبيرة لبن بودرة

أما خطوات التحضير فهي كالتالي: