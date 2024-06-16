بصحتك: أشهر وأهم الأكلات الجزائرية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في الجزائر هو مناسبة خاصة تتميز بالعديد من الأطعمة التقليدية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ الجزائري، إليكم خلال الفقرات التالية بعض أشهر الأكلات الجزائرية التي تُحضّر وتُقدّم خلال عيد الأضحى.

بعض أشهر وأهم الأكلات الجزائرية في عيد الأضحى

المثوم: المثوم هو طبق تقليدي يُحضّر من كرات اللحم أو قطع اللحم المطبوخة في صلصة من الثوم والطماطم، حيث يُقدّم المثوم مع الخبز أو الكسكس، ويُعتبر من الأطباق الأساسية في عيد الأضحى. الكسكسي باللحم: الكسكسي هو الطبق الوطني في الجزائر ويُحضّر بلحم الضأن خلال عيد الأضحى، هذا ويتم طهى الكسكسي على البخار ويُقدّم مع مرق اللحم والخضروات مثل الجزر، اللفت، القرع، والحمص، مُتبّلاً بتوابل الجزائرية الخاصة. الشخشوخة: الشخشوخة هو طبق يتكون من قطع عجين صغيرة (رقائق الخبز) تُطهى مع مرق اللحم والخضروات المتبلة، كما يُعد طبق الشخشوخة من الأطباق التقليدية التي تُحضّر في الأعياد والمناسبات الخاصة. الرفيس: والرفيس هو نوع من الخبز المحشو بلحم الضأن والبهارات، في المطبخ الجزائري يتم خبز الرفيس في فرن تقليدي حتى يصبح مقرمشًا ولذيذًا، ويُقدّم عادة مع الشاي أو القهوة. البوزلوف: نجد أن البوزلوف هو طبق تقليدي يُحضّر من رأس الخروف، حيث يتم تنظيفه وطهيه ببطء مع التوابل والخضروات، كما يُقدّم البوزلوف مع الخبز أو الكسكس. المقروط: هو نوع من الحلويات التقليدية المحشوة بالتمر والمغلفة بالسميد والمقلية أو المخبوزة، ثم تُغطى بالعسل، وتقدم حلوى المقروط خلال عيد الأضحى. المرقة الحمراء: وهي حساء لذيذ يُحضّر من قطع لحم الضأن المطبوخة ببطء في صلصة الطماطم والتوابل، كما يُقدّم هذا الطبق عادةً مع الخبز أو الأرز.

موضوعات قد تهمك:

بالشفاء: أشهر الأكلات التونسية في عيد الأضحى المبارك.

سهمكم العافية: أشهر الأكلات العراقية في عيد الأضحى المبارك

مطرح ما يسري يمري: أشهر الأكلات المصرية في عيد الأضحى المبارك.

عواف وألف عافية: أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك في السعودية.

أجمل طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم طواجن وصواني وأصابع مقلية.