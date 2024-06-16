بمرتب يصل 4000 درهم .. فرص عمل جديدة في دولة الإمارات 2024 .. اعرف الشروط والحق الفرصة!!

قامت وزارة العمل اليوم بإتاحة فرص عمل جديدة بالخارج وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة لمشرفين العمال والحداد المسلح، ولكن يشترط بعض الشروط التي يجب العمل بها حتى يتم قبول المتقدم كما يتم عمل اختبار خاص لتحديد مستوى المهارة لدى المتقدم على الحرف المطلوبة، وذلك بديوان عام الوزارة لذلك دعونا نتعرف على بعض التفاصيل الأخرى.

فرص عمل جديدة في دولة الإمارات

وأضافت الوزارة أيضا قائلة أن الراتب المحدد لهذه المهن يبداء من 1500 إلى 1700 درهم إماراتي، وذلك مهنة الحداد المسلح أما بالنسبة لمهنة مشرف العمال وذلك حسب الخبرة ويتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 درهم إماراتي ومدة العمل تتراوح ما بين ثمان ساعات إلى سبع ساعات بشكل يومي، كما يوجد ساعات إضافية وذلك الإنتاجية المتزايدة كما يتم توفير مسكن مكيف للعمال ومواصلات خاصة على حساب الشركة ويوجد أيضا تأمين طبي، ومدة العقد تستمر حوالي سنتين كما بينت أيضا أن التقديم على فرص العمل هذه يأتي بشكل مجاني وبدون أي رسوم.

توفير عمالة جديدة في الإمارات العربية

بينت أيضا الوزارة أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العالمي المتواجد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة كما وضح مدير عام الإدارة الخاصة للتشغيل بعض التوجيهات الخاصة من وزير العمل وذلك بإعداد قاعدة بيانات بشكل رسمي من الشباب الذي يريد العمل بالخارج وذلك لتوفير فرص العمل لهم بشكل لائق ويأتي ذلك أيضا على المهن المطلوبة والمتزايدة في سوق العمل الإماراتي كما يتم تجهيز العمالة المؤهلة بشكل تام وهي الفئات المدربة للعمل هذه المهن من خلال القاعدة الرسمية للبيانات.