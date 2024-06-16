“استعلــم هُنــــا bem.onec.dz“ موعد نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج البكالوريا لذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بالإعلان عن موعد ظهورها كما قامت أيضا بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع المترشحين من خلاله الاستعلام عن نتائجهم وهذا باستخدام الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور التالية.

نتائج البكالوريا

الجدير بالذكر أن اختبارات البكالوريا بدأت من يوم الأحد الموافق 9 من يونيو واستمرت حتى يوم 13 من يونيو ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم البدء على الفور في عمليات التصحيح والتي تستغرق ما يقارب نحو 30 يوم وبناء على هذا فهو من المقرر ظهور النتائج في منتصف شهر يوليو وفي أغلب الأحيان تظهر النتائج في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا فور ظهورها:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر. ثانيا من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى خيار استخراج نتائج البكالوريا. ثالثا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات والتي يجب عليك تدوينها بشكل صحيح. رابعا اضغط على بحث حتى تحصل على النتيجة بنجاح.

سحب استدعاءات البكالوريا

الاستدعاء هو إحدى الأشياء الهامة واللازم توافرها قبل الدخول إلى امتحانات البكالوريا ويمكنك الحصول عليه من خلال اتباع الآتي: