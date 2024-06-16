بالشفاء: أشهر الأكلات التونسية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في تونس هو مناسبة خاصة يتم الاحتفال بها بتحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة التقليدية الشهية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ التونسي، إليك بعض أشهر الأكلات التونسية التي تُقدّم في تونس خلال عيد الأضحى.

من أشهر الأكلات التونسية في عيد الأضحى المبارك

الكسكسي باللحم: الكسكسي هو الطبق الوطني في تونس ويُحضّر عادةً بلحم الضأن خلال عيد الأضحى، حيث يُطهى الكسكسي على البخار ويُقدّم مع مرق اللحم والخضروات مثل الجزر، الكوسة، والقرع، بالإضافة إلى الحمص والتوابل التونسية الخاصة. المشوي: والمشوي هو لحم الضأن المشوي على الفحم، ويُعتبر من الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى، حيث يتم تتبيل اللحم بالملح، الفلفل، والبهارات الأخرى، ويُقدّم مع الخبز والسلطات التونسية. العصبان: هي نوع من النقانق التقليدية التونسية، حيث تُحشى أمعاء الخروف بخليط من الأرز، اللحم المفروم، الأعشاب والتوابل، وتُطهى في مرق متبل حتى تنضج. المحشي: وهو طبق تقليدي حيث يتم حشو الخضروات مثل الفلفل والباذنجان بالطماطم، البصل، الثوم، اللحم المفروم، والأرز، وتُطهى في صلصة طماطم متبلة. الطاجين: الطاجين التونسي هو طبق يُشبه الكيش أو الأومليت، ويُحضّر من البيض، اللحم المفروم، الجبن، والخضروات، ويُخبز في الفرن حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا. الملثوث: هو طبق تقليدي يتكون من السميد المطبوخ مع اللحم والحمص، ويُضاف إليه البصل المقلي والزبدة، هذا ويُعتبر الملثوث من الأطباق المغذية والمحببة في الأعياد. البريك: هي نوع من الفطائر التونسية المقلية، يُحشى بالعصبان، اللحم المفروم، البيض، البقدونس، والجبن، كما تقدم كطبق جانبي أو مقبلات خلال عيد الأضحى. القلايا: وهو طبق يتكون من قطع اللحم المطهوة ببطء مع البصل والطماطم والتوابل التونسية مثل الكركم والفلفل الأحمر، يُقدّم القلايا مع الخبز التونسي التقليدي.

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