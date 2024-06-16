“Update PUBG MOBILE“ تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 الجديد || أسرار اللعبة العشوائية وحرب الشوارع في جيبك

تم إطلاق تحديث ببجي موبايل 3.3 وهذا ما ينتظره شريحة كبيرة من مستخدمي لعبة ببجي حيث أن هذا التحديث يقدم مجموعة من المزايا الغير متوفرة في التحديثات السابقة والتي من أبرزها وجود جهاز AED والذي يساعد اللاعب في أن يقوم بإنعاش نفسه ولكن تكون لمرة واحدة، بالإضافة إلى وجود عدد من الخرائط الجديدة والمركبات والأسلحة المختلفة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث ببجي موبايل 3.3

شهد تحديث ببجي موبايل 3.3 مجموعة من الإضافات التي ميزته عن التحديثات الأخرى ومنها:

تم إضافة قنابل دخانية جديدة والتي تعمل على وضع ستائر دخانية وتستمر لبعض الوقت.

إضافة وضع جديد وفيه يتم اللعب بين فريقين كل فريق مكون من 8 أفراد وهذا يكون داخل ساحة محكومة.

تم إضافة خريطة جديدة وتسمى جزيرة نيو إيستلاند وهي مستوحاة من منطقة البحر المتوسط.

يوجد في التحديث الجديد دراجة نارية جديدة وهي تتميز بصوتها المنخفض وسرعتها الفائقة.

إضافة حافلة مائية والتي تتسع عدد كبير من اللاعبين.

تم إضافة درع جديد وهو قابل للنشر ويتم استخدامه من أجل الحصول على غطاء مؤقت عند القتال.

إصلاح الأخطاء التي كانت تواجه اللاعبين أثناء اللعب.

تحسين جودة الرسومات.

خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3

للحصول على تحديث ببجي موبايل 3.3 يرجى اتباع الخطوات الآتية: