رابـــط نتائجنــــا مباشـــر.. نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول صلاح الدين– كربلاء– النجف – بغداد وعموم محافظات العراق results.mlazemna

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابـــط نتائجنــــا مباشـــر.. نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول صلاح الدين– كربلاء– النجف – بغداد وعموم محافظات العراق results.mlazemna
نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول وهذا ما يبحث عنه الكثير من الطلاب في عموم العراق حيث أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر وهذا منذ أن انتهوا جميع الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة والتي تؤهل الطالب إلى الدخول في مرحلة دراسية جديدة كما أنها تحدد مستوى الطالب الأكاديمي ووفقا لما صرحت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه لا داعي للقلق ولم يتبقى سوى أيام وسوف يتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات، وهذا ما سوف نذكره لكم في السطور القادمة.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

وفقا لما نقله وزير التربية والتعليم العراقي أنه لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الوقت الحالي ولكنه أكد على أنه لن ينتهي هذا الشهر إلا وسوف يتم الإعلان عن النتائج على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والجدير بالذكر أنه وجه الشكر لجميع العاملين الذين شاركوا في العملية التعليمية التي استمرت لمدة ست أيام متتاليين والتي سارت على أكمل ولم يتم تسجيل شكاوى من الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المدارس الاستعلام عن نتائجهم وهذا بعد أن يتم الإعلان عنها، ولكن يجب عليهم اتباع الآتي:

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول
نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول
  1. في مبتدأ الأمر يجب على جميع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم أو منصة نتائجنا.
  2. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر وهذا من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع.
  3. بعد ذلك قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  4. انقر على زر نتائج الطلاب وقم بتحديد المرحلة الدراسية.
  5. يرجى إدخال المحافظة.
  6. قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على استعلام.
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معلومات الكاتب
ندى

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