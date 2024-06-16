سهمكم العافية: أشهر الأكلات العراقية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك هو مناسبة خاصة في العراق، حيث يُحتفل به بتحضير العديد من الأطباق التقليدية الشهية التي تُبرز ثراء وتنوع المطبخ العراقي، إليكم خلال المقال الحالي بعض أشهر الأكلات العراقية التي تُقدّم خلال عيد الأضحى.

بعض أهم وأشهر الأكلات العراقية في عيد الأضحى

القوزي.

القوزي هو واحد من أشهر الأطباق التي تُحضّر في عيد الأضحى في العراق، حيث يتكون الطبق من لحم الضأن المشوي أو المطهو ببطء، ويُقدّم فوق طبقة من الأرز المزخرف بالمكسرات والزبيب والتوابل، كما يُضاف إليه أحيانًا البيض المسلوق والخضروات.

الدولمة.

الدولمة العراقية هي مجموعة من الخضروات المحشوة مثل ورق العنب، الباذنجان، الفلفل، الكوسة، والبصل، كما تُحشى الخضروات بخليط من الأرز واللحم المفروم والتوابل، ثم تُطهى في صلصة طماطم لذيذة.

التشريب: وهو حساء يُحضّر من قطع لحم الضأن أو الدجاج المطبوخة ببطء مع البصل والحمص والتوابل، ويُضاف إليه قطع من الخبز العراقي (الصمون) الذي يمتص النكهات، كما يُعد التشريب من الأطباق المريحة والمغذية. الكبة: وهي واحدة من من الأكلات المحبوبة في العراق، وتأتي بأشكال متنوعة، الكبة المصلاوية تُحضّر من البرغل واللحم المفروم، وتُحشى بخليط من اللحم المفروم والبصل والصنوبر، ثم تُقلى الكبة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. البرياني العراقي.

البرياني هو طبق شهير يتكون من الأرز المتبل والمطبوخ مع قطع اللحم (عادة الدجاج أو الضأن) والتوابل العطرية مثل الزعفران، الهيل، والقرفة، كما يُزين البرياني بالمكسرات والزبيب، ويُقدّم مع السلطة أو اللبن.

القيمة.

القيمة هي طبق تقليدي يُحضّر من اللحم المفروم والحمص المجروش المطبوخين في صلصة طماطم متبلة بالبهارات العراقية الخاصة، حيث يُقدّم الطبق عادة مع الأرز الأبيض.

المسقوف.

المسقوف هو طبق عراقي تقليدي يتم فيه شوي السمك، عادةً سمك الشبوط، على الفحم بعد تتبيله بالملح والتوابل، يُقدّم المسقوف مع الخبز العراقي والسلطات الطازجة.

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