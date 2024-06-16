هترميه في الحيطة هيرجعلك تاني || نوكيا تطرح الهاتف الأسطوريNoki 3210 من جديد والسعر مفاجأة

نوكيا تعيد إصدار الهاتف الأسطوري 3210،

إن شركة نوكيا واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية من ماركة نوكيا وأول هاتف قامت باصداره كان هاتف 3210 الذي كان ذاته مواصفات لا مثيل لها ولكن مع تطور التكنولوجيا فقد أصبح هذا الهاتف قديما ولكن أعلنت شركة نوكيا أنها سوف تعيد إصدار هذا الهاتف مرة أخري من جديد بمواصفات تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة وسنقدم المزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

نوكيا تطرح هاتف 3210 من جديد

إن هاتف نوكيا 3210 تم بدء إنتاجه في عام 1999 حيث كان واحد من أكثر الهواتف شهرة واستخداما على مستوى العالم وذلك لما له من مواصفات حيث كان الهاتف يمكن استخدامه لمده يومين متواصل دون شحن كما أن له سعة تخزين كبيرة من أجل حفظ الأرقام وغيرها من المواصفات، إن شركة HMD GLOBAL الفنلندية التي تمتلك علامة نوكيا التجارية قد أعلنت أنها سوف تعيد إنتاج هاتف نوكيا 3210 مع الكثير من التغييرات التي تتناسب مع التكنولوجيا الحالية منها تدعيم شبكات الجيل الرابع 4G.

سعر هاتف نوكيا 3210 الجديد

إن هاتف نوكيا 3210 الجديد الداعم لشبكات الجيل الرابع سوف يتوفر بسعر 53 دولار أمريكي أى أن ذلك يساوي 2505 جنيه مصري بحيث يكون سعر الهاتف مناسب للجميع لكي يتمكنون من شرائه على مستوى العالم،الجدير بالذكر أن الشركة المصنعة قد أعلنت بأن هذا الهاتف بالرغم من أنه سوف يكون مواكب للتكنولوجيا الحالية إلا أنه سوف يحتفظ بالعناصر الكلاسيكية الخاصة بالجهاز نفسه أثناء تصنيعه قديما عام 1999 أي أن الهاتف سوف يظل اسطوريا كما هو.

مواصفات هاتف نوكيا 3210 الجديد

إن هاتف نوكيا 3210 الجديد الذي سوف يتم إعادة تصنيعه يحتوي على المواصفات التالية: