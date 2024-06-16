أحلى اكلات للعيد… طريقة عمل طاجن كمونية الكرشة بدون زفارة والطعم تحفة

تعد الكرشة من الأطباق الشعبية المميزة التي تزين موائد العيد في العديد من الدول العربية، وتتنوع طرق تحضيرها وفقًا لكل بلد وتقاليده، ومن أشهر أنواع الكرشة هي الكرشة الكمونية، والتي تتمتع بنكهة فريدة وطريقة تحضير سهلة، وإن الكرشة الكمونية هي واحدة من الأطباق الشعبية اللذيذة التي يفضلها الكثيرون في مناسبات الأعياد، فهي تتميز بطعمها المميز والذي يجمع بين التوابل الأصيلة والنكهات العربية الأصيلة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإضفاء روح الاحتفال بالعيد وفي هذا المقال، سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل الكرشة الكمونية والتي تتميز بسهولة التحضير والمذاق اللذيذ الذي سيخطف قلوب جميع المحتفلين.
طريقة عمل طاجن كمونية الكرشة
المكونات:
- كرشة (1 كيلوجرام)
- بصل (4 حبات متوسطة الحجم)
- ثوم (4 فصوص)
- فلفل أخضر (2 حبة)
- طماطم (4 حبات)
- مرق لحم (2 كوب)
- زيت نباتي (نصف كوب)
- بهارات (كمون، كزبرة، قرفة، هيل، فلفل أسود، ملح)
- كزبرة خضراء للتزيين
خطوات التحضير:
- غسل الكرشة جيدًا بالماء والخل والملح للتخلص من أي رائحة كريهة.
- قلب الكرشة من الداخل إلى الخارج وفركها بالملح والليمون لإزالة أي طبقة زائدة.
- غسل الكرشة مرة أخرى بالماء وتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.
- خلط الكرشة المقطعة مع البهارات (الكمون، الكزبرة، القرفة، الهيل، الفلفل الأسود، الملح) واتركها جانبًا لمدة 30 دقيقة.
- تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة، وتفتيت الثوم ناعمًا، وتقطيع الفلفل الأخضر إلى شرائح، وتفتيت الطماطم.
تسخين الزيت في طاجن على نار متوسطة، وإضافة البصل والقلي حتى يصبح ذهبي اللون.
- إضافة الثوم والقلي لثانية واحدة، ثم إضافة الكرشة المتبلة والقلي مع البصل والثوم حتى تتغير لونها.
- ثم إضافة مرق اللحم والطماطم المقطعة إلى الطاجن، وإمكانية إضافة الحمص المسلوق للحصول على نكهة مميزة.
- تغطية الطاجن والطهي على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى تنضج الكرشة.
- إضافة الفلفل الأخضر إلى الطاجن والطهي لمدة 10 دقائق إضافية.
- تزيين الطاجن بالكزبرة الخضراء والتقديم ساخن مع الأرز.