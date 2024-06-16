أحلى اكلات للعيد… طريقة عمل طاجن كمونية الكرشة بدون زفارة والطعم تحفة

تعد الكرشة من الأطباق الشعبية المميزة التي تزين موائد العيد في العديد من الدول العربية، وتتنوع طرق تحضيرها وفقًا لكل بلد وتقاليده، ومن أشهر أنواع الكرشة هي الكرشة الكمونية، والتي تتمتع بنكهة فريدة وطريقة تحضير سهلة، وإن الكرشة الكمونية هي واحدة من الأطباق الشعبية اللذيذة التي يفضلها الكثيرون في مناسبات الأعياد، فهي تتميز بطعمها المميز والذي يجمع بين التوابل الأصيلة والنكهات العربية الأصيلة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإضفاء روح الاحتفال بالعيد وفي هذا المقال، سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل الكرشة الكمونية والتي تتميز بسهولة التحضير والمذاق اللذيذ الذي سيخطف قلوب جميع المحتفلين.

طريقة عمل طاجن كمونية الكرشة

المكونات:

كرشة (1 كيلوجرام)

بصل (4 حبات متوسطة الحجم)

ثوم (4 فصوص)

فلفل أخضر (2 حبة)

طماطم (4 حبات)

مرق لحم (2 كوب)

زيت نباتي (نصف كوب)

بهارات (كمون، كزبرة، قرفة، هيل، فلفل أسود، ملح)

كزبرة خضراء للتزيين

خطوات التحضير: