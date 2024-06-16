مطرح ما يسري يمري: أشهر الأكلات المصرية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في مصر هو مناسبة خاصة تتسم بتحضير العديد من الأطعمة التقليدية الشهية التي ترتبط بالاحتفال بهذه المناسبة. إليك بعض أشهر الأكلات المصرية التي تُقدّم خلال عيد الأضحى.

من أشهر الأكلات المصرية في عيد الأضحى

الفَتّة هي واحدة من أشهر الأكلات التي تُحضر في عيد الأضحى، حيث تتكون الفتة المصرية من طبقات من الأرز، قطع الخبز المحمص، واللحم المسلوق، وتُغمر بمرق اللحم، كما يُضاف إليها صلصة الثوم والخل، وتُزين أحيانًا بالبقدونس المفروم.

الكباب والكفتة.

الكباب والكفتة من الأطباق الشهيرة في عيد الأضحى، حيث يتم تحضيرها من لحم الضأن أو البقر، يتم تتبيل اللحم بالأعشاب والتوابل المختلفة مثل البصل، الثوم، البقدونس، الكمون، الكزبرة، ويتم شواؤها على الفحم للحصول على نكهة مميزة.

الطرب.

الطرب هو نوع من الكفتة المغلفة بطبقة رقيقة من شحم الخروف، يتم شواؤها على الفحم، كما يُعتبر الطرب من الأكلات التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر خلال عيد الأضحى.

الممبار.

الممبار هو نوع من النقانق المصنوعة من أمعاء الخروف المحشوة بخليط من الأرز، الطماطم، البصل، الكزبرة، والشبت، مع التوابل، حيث يتم غلي الممبار ثم تحميره في الزيت للحصول على طعم مقرمش ولذيذ.

الكوارع.

الكوارع تُعد من الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى، وهي عبارة عن أقدام الخروف أو العجل المطبوخة ببطء في مرق متبل، وتُقدم مع الأرز أو الخبز.

الرقاق هو طبق يُحضر من طبقات رقيقة من العجين تُحشى باللحم المفروم المتبل، ثم تُخبز في الفرن حتى تصبح مقرمشة، يُعد الرقاق واحد من أهم الأطباق المفضلة في عيد الأضحى.

العكاوي تُحضّر من ذيل العجل أو الخروف، وتُطبخ ببطء مع الخضروات والتوابل حتى تصبح طرية وتُقدم مع الأرز أو الخبز.

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