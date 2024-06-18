كيف أعرف عندي غرامة؟.. رابط استعلام عن غرامة المرور الرقم الألماني 2024 وكيفية دفع الغرامات إلكترونياً بالخطوات

غرامة المرور الرقم الألماني من أكثر الخدمات الهامة في العراق، وتتجه كافة الدول حول العالم نحو استثمار التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لتحسين خدماتها وتسهيل حياة مواطنيها، في هذا السياق قامت الحكومة العراقية بخطوة جادة نحو التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة غرامة المرور الرقم الألماني 2024 وهي خدمة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات المتوفرة تبرز الخدمات المرورية كواحدة من أبرزها، حيث تعد هذه الخدمات بمثابة محور رئيسي ومن أهم الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

رابط استعلام عن غرامة المرور الرقم الألماني 2024

توفر الخدمات الإلكترونية غرامة المرور الرقم الألماني 2024 فوائد كبيرة للمواطنين والحكومة على حد سواء، حيث تساهم في توفير الوقت للمواطنين والموظفين في الجهات الحكومية وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، للاستعلام عن طريق الخطوات الآتية:

الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد ايقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الغرامة.

كتابة الرقم الألماني الخاصة بالسيارة.

تحديد خانة عرض.

ستظهر لك الغرامات المسجلة على السيارة.

دفع غرامات المرور الرقم الألماني 2024

بعد أداء المواطن العراقي الالتزامات السابقة والتعرف على الغرامات المرورية الخاصة بالسيارة الألمانية، يجب عليهم تحمل مسؤولية سداد هذه الغرامات إذا كانت موجودة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أور.

تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة دفع الغرامات.

كتابة بيانات السيارة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك.

الضغط على خانة دفع الغرامة.

شروط سداد الغرامات المرورية 2024

لسداد الغرامة المرورية يجب اتباع بعض الشروط التالية: