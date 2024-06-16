هُنــا bem.onec.dz.. رابط الاستعلام نتائج البيام 2024 بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني

يعد إعلان نتائج البيام 2024 حدثًا محوريًا في حياة الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، وهذه المرحلة المهمة في مسيرة التعليم تحمل في طياتها قلقًا وتوترًا كبيرين لدى الجميع، نظرًا لأهميتها البالغة في تحديد مستقبل الطلاب وخيارات التعليم المتاحة أمامهم، في ظل هذا الانتظار بالتساؤلات، تسعى الجهات التعليمية المسؤولة إلى توفير المعلومات اللازمة وتحديد مواعيد واضحة لظهور النتائج، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على التخطيط والاستعداد المناسب لهذه الخطوة الحاسمة.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2024

مع اقتراب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2024، تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على نتائجهم، للاستعلام عن نتائج البيام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال رقم الهاتف والكلمة السرية.

الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “نتائج الطلاب” و”نتائج التعليم المتوسط”.

ملء النموذج المطلوب بالبيانات الخاصة بالطالب.

كما يمكن أيضًا الاستعلام عن النتائج من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن رقم تسجيل الطالب إلى الرقم التالي: 6262.

نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط

بحسب تصريحات السيد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية والتعليم في الجزائر، فإن موعد ظهور نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2024 قد تم تأجيله من 25 إلى 29 يونيو، وأوضح الوزير أن هذا التأجيل ما هو إلا لضمان الدقة في تصحيح الاختبارات والعدالة بين الطلاب، كما أشار إلى أن نسبة النجاح هذا العام تعد أفضل من الأعوام السابقة، مما يمنح الطلاب وأولياء أمورهم المزيد من الثقة والتفاؤل بشأن نتائجهم ومع اقتراب موعد الإعلان النهائي عن النتائج في 29 يونيو، يتوجب على الجميع التحلي بالصبر والانتظار بيقظة، على أمل أن تكلل جهود الطلاب خلال السنة الدراسية بالنجاح المرتقب.