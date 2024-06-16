عواف وألف عافية: أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك في السعودية

عيد الأضحى المبارك هو مناسبة خاصة في السعودية والعالم الإسلامي، ويتميز بالعديد من الأطعمة التقليدية التي تُحضّر احتفالاً بهذه المناسبة، إليكم ومن خلال المقال الحالي بعض أشهر الأكلات التي تُقدّم في السعودية خلال عيد الأضحى ومنها

أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك في السعودية

كبسة اللحم: تُعتبر الكبسة واحدة من أشهر الأكلات السعودية التي تُحضّر في عيد الأضحى، حيث تُعد الكبسة من الأرز واللحم (غالبًا لحم الضأن أو الماعز) المطبوخ مع مزيج من البهارات مثل القرفة، الهيل، القرنفل، والزعفران، كما يُضاف إليها الخضروات مثل الطماطم والفلفل الحلو، وتُزين بالمكسرات والزبيب. المندي: المندي هو طبق تقليدي آخر يُحضّر في عيد الأضحى، وهو من الأطباق الشهيرة في منطقة الجنوب السعودي، يُطبخ اللحم في حفرة تحت الأرض ويُغطى بالأرز والبهارات، مما يعطيه نكهة مدخنة ومميزة. الحنيذ: يُعد من الأكلات التقليدية في عسير والجنوب السعودي. يُطهى اللحم في فرن خاص يُعرف بالميفا، حيث يتم تغطيته بأوراق الموز أو النخل لإضافة نكهة خاصة، كما يُقدّم الحنيذ مع الأرز أو الخبز.

10 – المرقوق: هو طبق شعبي يتكون من قطع اللحم المطبوخة مع الخضروات في مرق مُتبل، ويُضاف إليه قطع من العجين (خبز القمح) الذي يُطبخ مع المكونات حتى ينضج ويكتسب نكهة غنية.

11- الجريش: الجريش يُعد من الأطباق التقليدية في نجد، حيث يُحضّر من القمح المجروش المطبوخ مع اللحم أو الدجاج في مرق مُتبل، ويُطهى حتى يصبح كريمي القوام، كما يُزين الجريش بالبصل المقلي ويُقدّم مع اللبن.

12- السليق: وهو طبق يُحضّر من الأرز المطبوخ مع الحليب والمرق حتى يصبح طريًا وكريميًا، حيث يُقدّم عادة مع قطع من اللحم المطبوخ أو الدجاج، ويُعد من الأطباق المفضلة في الحجاز.

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