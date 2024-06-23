استعلم وادفع غرامتك.. بوابة أور غرامة المرور العامة الرقم الألماني 2024 وكيفية الاستعلام عنها بالخطوات 

يوجد اهتمام كبير من المواطنين والمقيمين في العراق عن كيفية الوصول إلى خدمة بوابة أور غرامة المرور لدفع الغرامات المرورية، حيث تم تفعيل هذه الخدمة بواسطة وزارة الداخلية لتوفير الوقت والجهد وللحد من الازدحام في مكاتب المرور، ويمكن للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية على مدار الساعة دون دفع أي رسوم مما يسهل عليهم إنجاز المعاملات بسرعة وفاعلية، وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الحكومة العراقية في تحقيق التحول الرقمي حيث تسعى لتطوير جميع القطاعات الخدمية بشكل يضمن سلامة البيانات و توافقها مع السجلات الحكومية.

بوابة أور غرامة المرور

بإمكانك الآن بسهولة ويسر الوصول إلى تسديد الغرامة المفروضة على السيارة من خلال خدمة بوابة أور غرامة المرور التي أتاحتها وزارة الداخلية، هذه الخدمة تسمح لك بإدخال جميع تفاصيل وسيلة الدفع التي تفضلها، مما يجعل العملية بسيطة وميسرة دون الحاجة إلى بذل جهود كبيرة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة أور غرامات المرور

كتابة رقم الجوال الخاص بك.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

ادخال رمز التحقق.

اختيار ايقونة خدمات.

الضغط على خدمة الغرامات المرورية.

كتابة رقم السيارة، ويمكنك إضافة ثلاث مركبات للحساب الواحد.

ادخال جميع البيانات اللازمة.

الضغط على خانة استعلام.

ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بالغرامة.

الضغط على ايقونة دفع الغرامة أو السداد.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك.

كتابة البيانات الخاصة بالحساب البنكي.

النقر على خانة ادفع.

خدمات بوابة أور الإلكترونية العراقية

بوابة أور للخدمات الحكومية العراقية تعد المنصة الرسمية المتكاملة لتقديم جميع الخدمات الرقمية في الدولة، حيث تهدف إلى توفير بيئة آمنة وموحدة للبيانات الحكومية، وتتيح هذه المنصة الفريدة إمكانية إنجاز جميع العمليات الإدارية والمعاملات الإلكترونية بكفاءة عالية ودون عوائق، مما يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفيما يلي خدمات بوابة أور الإلكترونية كالتالي: