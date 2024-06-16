“استعلم من هنا bem.onec.dz”.. خطوات الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط بالجزائر 2024 عبر الديوان الوطني

ازداد البحث على محركات جوجل بشكل ملحوظ من قبل العديد من الطلاب والطالبات لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط بالجزائر لعام 2024، ينتظر الجميع في الجزائر بفارغ الصبر إعلان النتائج للتخلص من القلق والتوتر وطمأنة قلوبهم، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد إعلان النتائج، كما أوضحت خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت ومن خلال الرسائل القصيرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط بالجزائر

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط بالجزائر عبر الرابط الإلكتروني الرسمي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم استخدام الرقم الخاص بالطالب وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختيار خدمة “النتائج” من قائمة الخدمات المتاحة.

ثم يتم الضغط على خدمة استعراض نتائج شهادة التعليم المتوسط.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

ثم يتم النقر على زر “عرض النتائج” لرؤية تفاصيل النتيجة.

نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط

شهادة التعليم المتوسط، المعروفة بالبيام، يتم إصدار نتائجها عبر موقع Bem onec dz، هذه الشهادة الرسمية تُمنح للطلاب في الجزائر بعد إتمامهم مرحلة التعليم المتوسط بنجاح، وتُعتبر بوابة للدخول إلى مرحلة التعليم الثانوي، تمكن هذه الشهادة الطلاب من التخصص في مجالات دراسية مختلفة مثل العلوم الإنسانية، العلوم التجريبية، والتكنولوجيا، يعتمد نظام التقييم في شهادة البيام على امتحانات شهرية ونهائية تُجرى في جميع المواد الدراسية، يتم احتساب المعدل التراكمي للطالب على مدار العام الدراسي، بالإضافة إلى درجات الامتحانات النهائية، لتحديد النتيجة النهائية.