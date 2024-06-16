الحلم يبدأ بضغطة زر واحدة ☎️.. أسهل طريقة لتسجيل رقمك والإشتراك مجانا في مسابقة الحلم 2024 🔥 مع مصطفى الأغا !!

يحلم الكثير من المواطنين بالفوز في مسابقة الحلم التي تعد من أشهر المسابقات المالية في الوطن العربي، والتي يتولى تقديمها الإعلامي مصطفى الأغا، حيث تقدم هذه المسابقة جوائز أسبوعية وشهرية وسنوية للمتسابقين، وتضمن للفائز تحقيق أحلام العمر من شراء سيارة أو منزل فاخر وغير ذلك، ويتم إذاعة هذه المسابقة على شبكة قنوات أم بي سي السعودية، ونقدم لكم شروط وطريقة الاشتراك وتفاصيل الجائزة من خلال هذا التقرير.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم موسم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم الذي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا من خلال إتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو دريم على الرقم المخصص لبلدك يتم ارسال رساله نصية من فريق عمل برنامج الحلم تؤكد الموافقة على الاشتراك في البرنامج ثم يتم إرسال بعض الأسئلة لك. أجاب إجابة صحيحة على أكبر عدد من الأسئلة لزيادة فرصتك في الفوز بالمليون دولار سنويا. كلما كانت إجابتك دقيقة كانت فرصتك في تحقيق أحلامك أكثر.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يخصص البرنامج أرقام محددة للاشتراك في المسابقة وحتي تتمكن من الإشتراك في المسابقة للحصول على الجوائز عليك إرسال كلمة رسالة أو دريم على رقم بلدك والتي يكون كما يلي:

مصر: 95458 أو 95450.

السعودية: 755505 أو 858888.

الإمارات: 5544، أو 3636.

العراق: 2266.

الكويت: 4141.

تردد قناة MBC للاشتراك في مسابقة الحلم 2024

ننقل لكم تردد قناة ام بي سي الناقلة لمسابقة الحلم والتي جاءت كما يلي:

التردد:11270.

الاستقطاب:رأسي.

القمر الصناعي:نايل سات.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تقدم المسابقة جوائز مالية مجزية للفائزين أسبوعية بقيمة 5000 دولار، و 100000 دولار كل يوم خميس في كل شهر من السنة الميلادية، كما توفر المسابقة جائزة تصل إلى 1,000,000 دولار.