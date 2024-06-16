عاجل 🔥.. بشرى سارة من وزارة التجارة العراقية إلى كل المواطنين بشأن وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية !!

في بيان هام موجه للمواطنين العراقيين كشف وزير التجارة العراقي السيد أثير داود الغريري، عن وجود خبر سار للمواطنين أثناء ايام عيد الأضحى المبارك وذلك بشأن، بدء توزيع دفعة جديدة من السلة الغذائية للمواطنين في دولة العراق، بالإضافة أيضا إلى سلة إضافية للمستفيدين المشمولين من شبكة الحماية الإجتماعية بالدولة، حيث جاء هذا وفقا لبيان صادر عن الوزارة والذي جاء كالتالي.

بشرى سارة من وزارة التجارة العراقية إلى كل المواطنين

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الشركة المختصة بهذه الشؤون وتوزيع مفردات البطاقة التمونية قد أتمت وانتهت من جميع التحضيرات الفنية والإدارية الهامة من أجل استلام المواد المخصصة للسلة الغذائية للمواطنين في مخازنها في مواعيدها المحددة، وذلك تمهيدا لتوزيعها على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية والمستفيدين منها، بدءا بالمناطق الأكثر فقرا ثم يليها الإنتقال إلى المناطق الأخرى تدريجيا.

بشرى سارة من وزارة التجارة العراقية

كما كشف البيان الصادر من وكالة الأنباء العراقية إلى أن وكلاء المواد الغذائية سيقومون بمراجعة مراكز التوزيع في بغداد والمحافظات الأخرى بالدولة، لتوزيع حصص المواطنين من السلة الرابعة وتجهيز السلة السادسة للمستفيدين بهذه المنحة وفق الجداول المحددة من الدولة، كما أكد البيان أن موظفين الشركة في حالة استنفار دائم في جميع المواقع ببغداد حتى خلال العطل الرسمية وأيام عيد الأضحى المبارك، لضمان قطع وتجهيز وتوزيع السلة الغذائية على المواطنين العراقيين في الوقت المحدد ودون أي تأخير أو نقص في المواد الغذئية المحددة.