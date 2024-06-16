مش هيقف قدامك أي مهمة.. إليك شفرات جاتا GTA San Andreas وما هي مزايا اللعبة؟

لعبة GTA San Andreas تُعَدّ واحدة من أبرز الألعاب في تاريخ الألعاب الإلكترونية، بفضل عالمها المفتوح الغني بالتفاصيل والحرية الواسعة التي تقدمها للاعبين، وجزء من جاذبية هذه اللعبة يكمن في الشفرات والأكواد التي يمكن استخدامها لتحسين تجربة اللعب، وهذه الشفرات تمنح اللاعبين قدرات إضافية مثل الحصول على أسلحة متطورة، تعزيز الصحة، واستدعاء مركبات خاصة، مما يضفي مزيدًا من الإثارة والتشويق على اللعبة، وفي هذه المقالة، سنتناول أبرز شفرات GTA San Andreas وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من تجربة اللعب.

شفرات لعبة جاتا GTA San Andreas

يمكن الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة عبر مجموعة من الشفرات المتاحة، والتي تشمل:

شراء الذخائر باستخدام الشفرة “FULLCLIP”.

استخدام الشفرة “LXGIWYL” للحصول على الأسلحة.

الشفرة “BTCDBCB” مخصصة لزيادة العضلات.

الحصول على القفزة الخارقة باستخدام الشفرة “KANGAROO”.

إعادة السيارات المنتهية باستخدام الشفرة “HESOYAM”.

ما هي مزايا لعبة جاتا GTA San Andreas؟

لعبة GTA San Andreas تتميز بالعديد من المزايا التي جعلتها واحدة من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في تاريخ الألعاب الإلكترونية. من بين هذه المزايا: