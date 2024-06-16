متعة وإثارة.. إليك شفرات لعبة GTA San Andreas المجانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024

لعبة GTA San Andreas هي واحدة من أشهر الألعاب في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث تجمع بين الإثارة والمغامرة في عالم مفتوح مليء بالتحديات، وتُعَرف هذه اللعبة بقدرتها على توفير تجربة لعب حرة تتيح للاعبين استكشاف مدينة سان أندرياس وتحقيق العديد من المهام، ومن بين العناصر التي تميز هذه اللعبة عن غيرها هو وجود شفرات وأكواد خاصة يمكن للاعبين استخدامها لتغيير مجريات اللعبة والحصول على ميزات إضافية مثل الأسلحة، والسيارات، والقدرات الخاصة، وتساعد هذه الشفرات في جعل اللعبة أكثر إثارة وتحديًا، مما يضيف بعدًا آخر لتجربة اللعب ويجعلها أكثر تفاعلًا وتشويقًا.

شفرات لعبة GTA San Andreas المجانية

يمكنك اختيار الشفرة المناسبة لك، ومن ثم كتابة الكود الخاص بها أثناء لعب اللعبة، وسوف تفاجئ بتطبيق تلك الشفرة بكل سهولة، ومن ضمن تلك الشفرات ما يلي:

شفرة سيارة القمامة: “AMOMHRER”.

شفرة الدرع والصحة اللامتناهية: “HESOYAM”.

شفرة تغيير الطائرات الحربية: “AIWPRTON”.

شفرة القوة البدنية للاعب: “BUFFMEUP”.

شفرة الذخيرة اللامتناهية: “FULLCLIP”.

شفرة الأسلحة الصاروخية: “PROFESSIONALTOOLS”.

شفرة التخلص من الشرطة بسرعة فائقة: “LEAVEMEALONE”.

شفرة القفز المخترق: “KANGAROO”.

خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas

لتحميل لعبة GTA San Andreas، يمكن اتباع الخطوات التالية: