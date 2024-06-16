مود جديد ومميزات غير مسبوقة.. تحديث ببجي الجديد 3.3 سيبهر الجميع حمل الآن PUBG Mobile واسحق الأعداء

من الضروري أن يبدأ جميع اللاعبين في تنزيل ببجي التحديث الجديد، لاستقبال الإضافات والموارد الجديدة التي تم تزويد اللعبة بها، وقد طالب الكثير من اللاعبين بضرورة إضافة تلك الموارد داخل اللعبة، ولهذا لبت الإدارة على الفور مطالب الجميع، ويمكن رؤية ذلك من خلال تحميل التحديث الجديد الذي جاء حلم منفذ على أرض الواقع لجميع محبي وعاشقي الألعاب القتالية، وخاصة لعبة ببجي.

تنزيل تحديث ببجي 3.3 الجديد

حتى يتم تنزيل ببجي التحديث الجديد لبدء مباريات مليئة ومتعة وإثارة أكثر يلزم معرفة الخطوات التي تساعد الجميع في ذلك، والتي تمكنهم من تثبيت التحديث في أقل وقت ممكن، وتلك الخطوات تعد عبارة عن الآتي:

يتم تثبيت التحديث الجديد للعبة ببجي بشكل موثوق ومضمون، من خلال متجر التطبيقات عليك بالتوجه إليه.

بعد ذلك يتم زيارة شريط البحث، ومن خلاله يتم إضافة اسم اللعبة به لبدء عملية العثور على الأيقونة الرسمية لها.

عندما تعثر على أيقونة لعبة ببجي الرسمية اضغط عليها، حتى يظهر لك زر تحديث اللعبة.

عند بدء تثبيت اللعبة يمكنك مراجعة نسبة التحديث، من خلال الانتقال إلى شريط الإشعارات.

تشغيل ببجي التحديث الجديد

تتوفر بعض المتطلبات اللازمة حتى يتم تحديث وتنزيل الإصدار الأخير من لعبة ببجي والذي سيتم إصداره في شهر يوليو المقبل، وتلك المتطلبات تتمثل فيما يلي: