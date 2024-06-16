خبر مفرح للجزائريين ف شهر جوان .. الحكومة الجزائرية تعلن كيفاش حساب الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين 2024 

بدأت التساؤلات تزداد من قبل المتقاعدين في دولة الجزائر، وذلك حول معرفة الجدول الزمني المحدد لزيادة الرواتب، وجاء ذلك بعد الإعلان عن صرف زيادة الرواتب مع حلول عيد الأضحى المبارك وهو الذي جعل الكثير من المتقاعدين يتساءلون عن هذا الأمر تحديدا بشكل مكثف، وعلى الصعيد الآخر يوجد هناك اختلاف في قيمة الرواتب بين المتقاعدين ويأتي ذلك على حسب الدرجة الوظيفية الخاصة بكل مواطن أما بالنسبة للفارق المحدد بين الرواتب فيمكن أن يصل إلى 100 دينار جزائري أو أكثر من ذلك.

ما هي قيمة زيادة الراتب المتقاعدين 2024 في الجزائر

أوضحت وزارة المالية في دولة الجزائر الجدول المحدد لرواتب المتقاعدين وجاء ذلك بعد الزيادة التي طرحتها الوزارة والتي أعلنت عنها الحكومة لكافة المستفيدين ويتلخص هذا في الآتي:

أولا يتم تحديد الزيادة للمتقاعدين وهم الذين يأخذون 20 ألف دينار فيتم تحديد الزيادة إلى ما يقرب ل 1000 دينار جزائري.

أما الفئة التي تأخذ رواتب تزيد عن 20 ألف دينار يتم تحديد زيادة تصل إلى 800 دينار.

والفئة التي تأخذ مرتبات تتراوح من بين 50 إلى 80 ألف دينار ستكون الزيادة المحددة لهم بنسبة تصل إلى 3% من قيمة الراتب الإجمالي.

أما بالنسبة للمتقاعد الذي يأخذ راتب يزيد عن 80 ألف دينار فسيتم تحديد نسبة 2% من قيمة الراتب للزيادة.

كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين في دولة الجزائر 2024

تتيح الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر الإمكانية الكاملة للاطلاع على المبالغ الخاصة بالتقاعد وهي المستحقة للمواطنين، كما يمكنك متابعة النقاط التالية لمعرفة كيفية الاستعلام بشكل تفصيلي: