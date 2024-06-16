لبيك اللهم لبيك.. استقبل الآن تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024 على النايل سات

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
لبيك اللهم لبيك.. استقبل الآن تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024 على النايل سات
تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024

اضافة بهجة في المنازل يتم تشغيل القناة التي تعرض التكبيرات في تلك الأيام، ولهذا يتم البحث عن تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى، حيث تتوفر الكثير من القنوات التي تمكنت من عرض التكبيرات في يوم وقفة عرفات، وفي أيام عيد الأضحى، وتلك القنوات تمتلك شهرة واسعة جدا، لذا حتى يتم معرفتها يلزم معرفة التردد الخاص بها والذي سنوضحه لكم قريبا.

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد

الكثير من القنوات التي تعرض تكبيرات العيد، يجب معرفة أولا تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى، والتي تتوفر منها أكثر من قناة مختلفة، عليك باختيار القناة التي تناسبك وأبدأ في استقبالها، حيث تتوفر قنوات كثيرة جدا في تلك الفترة تعمل على عرض التكبيرات اليوم دون أي انقطاع، وتتمكن من عرضها بأعلى جودة، ومن ضمن تلك القنوات هي قناة سما الأردن وقناة السعودية للقرآن وقناة كنوز وقناة الحج، وحتى تبدأ في استقبال قناة سما الأردن عليك بمعرفة التردد الخاص بها الذي جاء عبارة عن الآتي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 12399.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كنوز تكبيرات العيد

كما ذكرنا أن قناة كنوز هي من ضمن القنوات الشهيرة التي تمكنت من عرض التكبيرات الخاصة بعيد الأضحى طوال اليوم، وأشار الكثير إلى جودتها الرائعة في عرض التكبيرات، حيث يمكن استقبال القناة بكل يسر من خلال معرفة ترددها، وهو عبارة عن الآتي:

  • التردد: 10728.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الحج تكبيرات العيد

يمكن مشاهدة تكبيرات العيد والإنصات إليها جيدا عبر قناة الحج، عليك فقط باستقبالها على التلفاز من خلال معرفة التردد الخاص بها وهو كالتالي:

  • التردد: 10922.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 8/7.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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