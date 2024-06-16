” التليفون الحلال اهو “.. مواصفات هاتف اوبو فايند Oppo Find N3 إمكانيات من الخيال!!

هل تبحث عن هاتف حديث يتمتع بالكثير من المواصفات الخيالية بقيمة مالية تتناسب مع الجميع، ها قد وجدت ضالتك، حيث أعلنت شركة أوبو عن تنزيلها نسخة جديد من هاتف Oppo Find N3 وهي النسخة الجديدة على الإطلاق والتي تمتلك الكثير من المميزات الفائقة مثل سرعة الشحن وقوة الاضاءه وتحمل الجهاز لأقصى انواع الظروف البيئية مثل التعرض للرطوبة أو الغوص تحت الماء، وفي هذا المقال سوف نكشف لكم تفاصيل هذا الاصدار الجديد.

موبايل اوبو Oppo Find N3

من أهم ما يدفع الشخص إلى شراء هاتف Oppo Find N3 هو المميزات الموجودة به والتي تجعله مختلفا عن جميع الإصدارات الأخرى، وإليك أولى هذه المميزات:

دقة عالية في الشاشة تسمح لك بمشاهدة الصور والفيديوهات بشكل اوضح.

تتميز الكاميرا الخلفية والأمامية بجودة عالية تصل الى 50 بكسل.

يمكنك شراء قطع الغيار الخاصة بالهاتف من أي فرع من فروع شركة أوبو وبأسعار مناسبة للجميع.

تتيح لك إمكانية اجراء المكالمات الصوتية والفيديو بجودة فائقة خلافا للإصدارات القديمة.

يتوفر الجهاز بأكثر من لون ليناسب الأذواق العامة للرجال والنساء.

يأتي مع الجهاز شاحن أصلي خاص به يغنيك عن شراء شاحن خارجي لا يدوم لوقت طويل أو يعمل بنفس الكفاءة.

مواصفات موبايل اوبو Oppo Find N3

مواصفات هاتف Oppo Find N3 مقتبسة من المواصفات الموجودة في أجهزة الأيفون الحديث ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية: