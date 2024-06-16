“نزلها بسرعة”.. استقل تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 الجديد وضحك طفلك طول اليوم

قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية المميزة التي تشغل بال ملايين الأطفال والمتابعين حول العالم، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى طفولي مميز ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية، والبرامج الطفولية المميزة، التي يعشقها الصغار والكبار، خاصة وأن القناة زاد البحث عن ترددها في الأونة الأخيرة، ومع الاستمتاع بالإجازة الصيفية، ويمكنك العمل على معرفة التردد الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

لكي تستمتع بالعديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة التي يتم إذاعتها على مدار اليوم دون توقف، وبجودة عالية يسهل العمل على تنزيل القناة والاستمتاع بكل ما تقدمه، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة يكون النايل سات.

بينما التردد يكون 11315.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة فهو ¾.

استقبل قناة طيور الجنة أطفال 2024 العرب سات

وأما عن المعلومات الخاصة بقناة طيور الجنة أطفال، والعمل على استقبالها وتنزيلها على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، ليسهل العمل على تنزيل القناة والإستمتاع بكافة المحتويات التي تقدمها على مدار اليوم دون توقف، ما بين الأفلام والبرامج الترفيهي المميزة، وفقًا للأتي:-