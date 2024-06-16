وزارة الشؤون الإجتماعية تونس .. الآن التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 عبر social.gov.tn

بعد تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين في تونس عن منحة الـ 300 دينار وذلك من قبل الأسر بشكل مستمر قامت الحكومة التونسية بإطلاق المنحة مؤخرا، وذلك لمساعدة كافة المواطنين لتلبية الاحتياجات الأساسية ومساعدتهم لتخفيف الأعباء والوضع الاقتصادي على كافة المواطنين، ولكن قبل ذلك قامت الحكومة بوضع عدة نقاط هامة من الضوابط يجب تنفيذها للاستفادة من هذه المنحة بشكل صحيح والحصول عليها.

منحة 300 دينار تونس 2024

توجد بعض الخطوات الهامة للحصول على منحة 300 دينار في دولة تونس أما إذا كنت من الأشخاص الذين يحصلون على دخل ضعيف جدا أو عاطل عن تأدية العمل يمكنك الآن التسجيل في هذه المنحة للحصول عليها وذلك من خلال النقاط الآتية:

أولا يتطلب منك زيارة الصفحة الرسمية بوزارة الشؤون الاجتماعية من هنا. ثانيا قم بإدخال رقم البطاقة الخاصة بك وكذلك كلمة السر من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول بشكل صحيح. بعد ذلك قم بالدخول على الخدمات المتاحة أمامك ومنها يرجى اختيار منحة ال 300 دينار. والآن قم بملء استمارة التقديم بشكل صحيح من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها بشكل صحيح.

الشروط الواجب توافرها في منحة 300 دينار تونس