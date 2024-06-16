اخر اصدار من الواتساب الذهبي 2024 وما هي مميزاته

يعد الواتس اب الذهبي من أكثر التطبيقات انتشارا، كما يبحث عدد كبير عن كيفية تحميله على هواتفهم والاستفادة من مميزاته الكثيرة، حيث أن الواتس اب الذهبي هي النسخة الوحيدة التي تتميز بأن يتوفر بها العديد من المميزات منها التحكم في من يستطيع إعادة توجيه رسالتك،كما يتم اخفاء حالة المتصل، وجاري الكتابة كما يأتي بنظام ضد الحظر، ونستطيع أيضا قراءة الرسائل والحالات المحذوفة، لهذا ارتفعت مؤشرات البحث عن آخر تحديث للواتس اب الذهبي ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية تحديث وكذلك مميزات التطبيق وعيوبة.

اخر اصدار من الواتساب الذهبي 2024

يتمكن جميع المستخدمين لهذا التطبيق الرائع تحديثه من خلال خطوات بسيطة كما يلي:

في الخطوة الأولى لابد من الدخول الى الواتس اب الذهبي الموجود على هاتفك المحمول.

اضغط على أيقونة الإعدادات.

عليك الدخول إلى المحادثات.

اضغط على النسخ الاحتياطي،وذلك حتى تتجنب فقدان محادثاتك أثناء التحديث.

عليك الدخول على إعدادات الهاتف.

اضغط على زر التطبيقات.

الآن قم بالضغط على زر التحديث.

بعد انتهاء التحديث قم بالضغط على زر افتح.

وآخر خطوة قم بفتح جميع الأذونات.

مميزات الواتس الذهبي 2024

وتساءل كثير من المستخدمين عن مميزات اخر تحديث وسوف نوضح المميزات فيما يلي :

يمكنك تغيير الخط وتغير لونه.

يمكنك تحديد من يمكنه رؤية الصورة الشخصية.

يمكنك إرسال الصور والمستندات بعدد كبير.

يمكنك قراءة الرسائل والحالات بعد حذفها.

تستطيع ارسال فيديوهات و ملفات كبيرة الحجم.

عيوب الواتس الذهبي 2024