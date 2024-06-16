مدورش كتير وخليك فى المضمون.. أفضل شفرات لعبة جاتا الأصلية 2024 مجربة ومضمونة100%

هناك العديد من عشاق ومحبي ألعاب الإثارة الذين يهتمون ويبحثون من أجل الحصول على شفرات لعبة جاتا الأصلية 2024، ويرجع ذلك إلى ما تضيفة تلك الشفرات من الكثير من التشويق والإثارة والمتعة بالإضافة أنها تساعد اللاعب بأن يخسر في أي مرحلة وتتكون تلك الشفرات والأكواد من مجموعة مختلفة من الأحرف والأرقام التي تعطي اللاعب إمكانية من أجل تخطي أصعب المستويات بكل سهولة وبساطة، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة مجموعة من السفرات الأساسية و الأكواد للعبه جاتا بالإضافة إلى طريقة التعامل معها بهدف تحسين اللاعب تتابعوا.

شفرات لعبة جاتا الاصلية

إذا كنت أحد اللاعبين الراغبين في مرور المستويات الأكثر صعوبة في تلك اللعبة، فعليك معرفة مجموعة من أهم الشفرات الأصلية التي تأتي على النحو التالي:

كود BAGUVIX: وذلك للحصول على الكثير من الصحة.

كود HEsoyam. وذلك من أجل الحماية والصحة والمال.

أما اذا كنت أحد الباحثين عن كمية كبيرة من الأكسجين فعليك استخدام كود cvwkxam.

وكود Anaseonglass يساعد على زيادة معدل الادرينالين.

وحتى تتمكن من إلغاء أحد مطاردات الشرطة عليك كتابة كود Turn Down The Heat.

ويستخدم كود slow it down تبطيء من الحركة.

ما هي مميزات أحدث إصدار من لعبة جاتا

بمجرد قيامك بتثبيت لعبة جاتا بأحدث إصداراتها للأيفون أو الأندرويد وتحميل المستخدم إحدى الشفرات المجانية الحديثة، يمكن التمتع بكافة خصائص اللعبة من إثارة وتشويق ومرح بالإضافة إلى: