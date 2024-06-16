نزل الوجبة السابعة الان!!.. استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

تعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أهم البرامج التي تقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، بما تسمح لهم في الحصول على الدعم المادي المقدم لهم شهرية، هذا بالإضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن الكشوفات التي تشمل المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الأخيرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية عرض اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الإجراءات الهامة التي على إثرها يتم العمل على استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

في البداية يتم الانتقال إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

ليم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

ليتم الانتقال إلى صفحة الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

مع إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على أيقونة “تنزيل”.

ليتم استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وحتى يتم قبول الشخص المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للشروط الأتيه:-